版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 11:05 BJT

《东京美债》长期券种受支撑,因企业业绩担忧冲击股市

路透东京10月24日电---美国长期公债周三在亚洲市场维持上日的大部分涨幅,此前美国大型企业业绩令人失望,打压华尔街股市创下四个月以来最大跌幅.

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)好转,引发少量获利了结,助推10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR略升至1.778%,美国尾盘报约1.761%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐