(重发)〔中国货币市场〕资金需求强劲主要回购利率涨势加剧,大行出资意愿不强

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
(重发以修改标题措辞)
路透上海10月24日电---中国银行间资金市场周三早盘机构需求强劲,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS涨势加剧,其中隔夜品种升约40基点(bp)至2.75%上方.因公开市场收紧流动性,且财政存款开始缴存等影响,大型银行出资意愿极为有限.
交易员预计,此种情况下,明日公开市场逆回购操作规模有望同比增加,但从目前的资金供求来看,回购利率依旧有续涨空间.
华北一银行交易员称,早上资金"需求特别多,但大行都不怎么出钱了.(觉得)回购利率应该还能涨."
周二央行公开市场进行了总额910亿元人民币的逆回购,较当日2,080亿元的到期量减少逾千亿元.[CN/MMTCN]
华南一银行交易员补充说,陆续开始的财政存款上缴,对资金面的影响也渐增强.明日虽有500亿元国库现金定存招标,但公开市场这个"大水源"的操作量变化更值得关注.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7704 2.3585 +41.19
七天CN7DRP=CFXS 3.1501 2.9201 +23.00
14天CN14DRP=CFXS 3.5005 3.4083 +9.22 ===============================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
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