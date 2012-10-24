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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 12:01 BJT

(重发)〔中国货币市场〕资金需求强劲主要回购利率涨势加剧,大行出资意愿不强

(重发以修改标题措辞)

路透上海10月24日电---中国银行间资金市场周三早盘机构需求强劲,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS涨势加剧,其中隔夜品种升约40基点(bp)至2.75%上方.因公开市场收紧流动性,且财政存款开始缴存等影响,大型银行出资意愿极为有限.

交易员预计,此种情况下,明日公开市场逆回购操作规模有望同比增加,但从目前的资金供求来看,回购利率依旧有续涨空间.

华北一银行交易员称,早上资金"需求特别多,但大行都不怎么出钱了.(觉得)回购利率应该还能涨."

周二央行公开市场进行了总额910亿元人民币的逆回购,较当日2,080亿元的到期量减少逾千亿元.[CN/MMTCN]

华南一银行交易员补充说,陆续开始的财政存款上缴,对资金面的影响也渐增强.明日虽有500亿元国库现金定存招标,但公开市场这个"大水源"的操作量变化更值得关注.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7704 2.3585 +41.19

七天CN7DRP=CFXS 3.1501 2.9201 +23.00

14天CN14DRP=CFXS 3.5005 3.4083 +9.22 ===============================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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