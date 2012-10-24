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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 11:19 BJT

〔日本债市〕指标公债价格上涨,超长期券表现不佳

路透东京10月24日电---指标日本公债价格周三上涨,因为美国企业财报令人失望,挫伤投资者的风险偏好;超长期公债的表现持续不佳,因市场忧心于日本的财政状况.

杜邦(DuPont)(DD.N)和联合技术(United Technologies)(UTX.N)(UTX.N)周二公布的季度财报令人失望,引发了市场对企业获利受全球经济成长放缓影响的担忧.日本股市日经指数.N225走软,给予债市支撑,此前该股指曾连涨七日.

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