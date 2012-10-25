Surface能否助微软在中国华丽转身？

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月24日电---20年在华发展历程中，微软(MSFT.O)并未收获多少好运气。中国是世界最大的个人电脑（PC）市场，然而盗版率却高达77%，微软则只能从中获取一小部分收入。

但随着Surface平板电脑的发布，这种情况或会改变。Surface在中国以及其他几个国家于网上同步发售，运行最新Windows 8操作系统，是微软少有的自身推出的硬件设备之一。

尽管Windows 8和Surface都是微软对苹果(AAPL.O)iPad以及采用谷歌(GOOG.O)安卓系统平板电脑咄咄逼人攻势的回击，分析人士则表示，该公司新举动是其决心啃下中国这一既难以捉摸又至关重要市场的一个标志。

“没有（发布）延迟，并将中国作为最主要市场之一对待，这些事实反应出中国市场对微软有多么重要，我认为这在他们发布Surface的计划中也很明显，”科技咨询公司Ovum驻伦敦分析师Adam Leach说道。

微软周二选择上海作为其全球首个Windows 8“预展活动”地点。面对台下热切的观众，微软Windows部门负责人Steve Sinofsky以中文引入对Windows 8的介绍。Windows 8的正式发布将于周四在纽约举行。

Surface将于周五在中国开卖，渠道为苏宁(002024.SZ)零售店、苏宁易购以及微软中国在线商店。

作为世界最大的软件生产商，微软利用中国市场获取收入一直困难重重，其中最大的问题就是盗版。自从1992年开办首个北京办公室以来，微软就发现，难以获得中国消费者的青睐，因其不愿为软件付全价。

据商业软件联盟（Business Software Alliance）5月的一份报告，去年中国市场非法软件总价值高达近90亿美元，也就是说盗版率高达77%。盗版微软Office软件可以低至2美元的价格买到，而正版价格则为398元。

在对软件盗版多年的象征性打击以及不断的发布声明后，微软近年来改变了策略，转而要求中国政府机构放弃使用盗版软件，购买正版产品。分析人士称，尽管这一策略取得了一些进展，但未必令微软受益。

Forrester Research分析师Bryan Wang称，中国国有企业的办公室和分支机构遍布全国各地，令正版化进程缓慢，即使那些确实放弃了盗版软件的机构，也倾向于使用更便宜的本土办公软件金山WPS。

“这将要费些时间，”他说。

在Surface发布之前，微软已说服腾讯(0700.HK)、新浪(SINA.O)和PPTV等中国企业为该平板电脑开发Windows 8版本的应用。

据微软大中华区首席执行官Ralph Haupter，这意味着，尽管在全球范围内Surface的应用少于谷歌Play商店以及苹果App Store，但在Windows 8正式发布时，微软中国应用商店中的应用数量将位于全球第二。

更为重要的是，用户对微软系统以及办公软件的熟悉。

“我已经有一台iPad和一台Galaxy Note，但这两款产品都有两处重大缺憾，均无法使用USB且不能处理微软Office文档，”在网上订购了RT版Surface的马女士说道。

价格也是Surface的一个优势。32G版Surface在中国售价3,688元，约比同等容量的iPad便宜800元。苹果新发布的iPad mini售价329美元，也高于市场预期。

但也有人认为，若要赢取用户，这一价格还不够低。

“中国消费者喜欢国外品牌，但他们仍对价格敏感。微软的主导地位在软件，尽管Surface的引入有利于中国市场，但若想更有竞争力，还需更便宜，”易观国际分析师李艳艳（音译）说道。（完）