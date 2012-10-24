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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 15:40 BJT

〔德国数据〕10月民间部门第六个月萎缩,暗示德国经济下半年陷入衰退

路透柏林10月24日电---调查显示,由于工厂订单和出口需求双双下滑,德国10月民间部门第六个月萎缩,这表明德国经济在2012年下半年陷入衰退.

德国10月综合采购经理人指数(PMI)初值降至48.1,仍低于50荣枯分水岭.德国9月综合PMI终值为49.2.

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