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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 16:08 BJT

〔欧元区数据〕10月Markit综合PMI显示欧元区经济下滑加深

路透伦敦10月24日电---周三公布的调查显示,10月欧元区企业经历了该地区逾三年前摆脱衰退以来最糟的月份,企业被迫加大裁员以降低成本.

始于区内较小二线国家的景气低迷目前正在侵袭德国和法国,将整个欧元区拖入更深的泥淖.

欧元区10月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值跌至45.8,上月为46.1.

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