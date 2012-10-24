〔路透调查〕美国第三季GDP增幅料升至1.9%,受消费者支出回升提振

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
* 第三季GDP环比年率料为增长1.9%
* 消费者支出和库存料提振经济增长
* 房地产业提供支撑,但企业支出和贸易拖累经济增长
* 经济增速尚不足以压低失业率
路透华盛顿10月23日电--消费者支出近期回升可能会提振美国第三季经济增长,但增长步伐可能太低,使人无法冀望居高不下的失业率很快会进一步大幅下滑.
据路透调查访问的分析师预计,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率可能为增长1.9%,增幅高于第二季的1.3%,但分析师认为,美国经济必须连续数季增长2.5-3%,方能明显降低失业率.
美国商务部将于周五1230GMT公布GDP数据,仅约一周后美国便将迎来总统大选.
现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼目前的支持率旗鼓相当.经济形势将是11月6日大选的关键,但商务部报告可能不会有太大影响,因为其不会显示出基本面形势出现大的变化.
汽车消费、苹果公司(AAPL.O)的iPhone 5热销在第三季末提振了消费者支出,料会支持第三季GDP增长.此外,房屋建筑强劲增加也会给经济增长带来帮助.
第三季消费者支出料增长至少2%,上季为增长1.5%.消费者支出在美国经济活动中约占70%的份额.
**报告不会改变美联储立场**
虽然失业率已自2009年10月的峰值10%下降2.2个百分点至7.8%,但下降的原因是许多美国人放弃了寻找工作.
自2007-09年经济衰退结束后,美国经济增幅一直难于突破2%,增长过于缓慢从而无法创造足够多的就业岗位来降低失业率.
第三季GDP报告料不会与上述情况有很大出入,而这应该会使美联储维持其超宽松货币政策立场.美联储官员在周二召开了为期两天的例行会议,预计政策不会出现重大调整.[ID:nSB2057791]
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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