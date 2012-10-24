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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 16:16 BJT

〔表格〕德国10月IFO企业现况指数为107.3,不及预估的109.8

路透柏林10月24日电---德国经济智库Ifo周三公布的调查显示:

* 德国10月IFO企业景气判断指数为100,路透调查预估为101.5

* 德国10月IFO企业现况指数为107.3,路透调查预估为109.8

* 德国10月IFO企业预期指数为93.2,路透调查预估为93.7

* IFO称9月数据不做调整

以下为详细数据(括号内为修正值):

德国 2012年10月 2012年9月 2011年10月

企业景气 100.0 101.4 106.7

企业现况 107.3 110.3 117.0

企业预期 93.2 93.2 97.3 (完)

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--编译 许娜;审校 田建华

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