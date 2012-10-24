〔中国债市动态〕现券收益率早盘微升,因资金面趋紧和经济筑底预期增强

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透上海10月24日电---中国银行间市场现券收益率周三早盘微升.经济面筑底企稳预期增强,令利率债中长端承压.而资金面悄然收紧,也令短端欲振乏力.信用债方面,中低等级品种仍以较高的绝对收益而受到欢迎.
交易员指出,稍早招标的10年期国债结果基本符合预期,对市场影响较有限.在经济基本面及资金面形势并不明朗的当下,票息较高的中低等级利率债具备较好的利差保护优势.
"(面对)市场现在这种"不上不下"的局面,最好的是买高票面(利息)的(信用)品种,就算持有到期也不吃亏."上海一券商交易员称.
中国银行间资金市场周三早盘机构需求强劲,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS涨势加剧,其中隔夜品种升约40基点(bp)至2.75%上方.因公开市场收紧流动性,且财政存款开始缴存等影响,大型银行出资愿意极为有限.[ID:nSB2064545]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种IFT10YY=CDC收益率从上周一(15日)开始就呈小步上行的趋势,已经从上周一的3.4730%上涨至本周二(23日)的3.5454%.
剩余期限约10年的国债120009券最新最优双边报价tCN120009=CFXM为3.5600%/3.5300%,上日尾盘为3.5500%/3.5100%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。