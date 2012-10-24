〔中国债市动态〕现券收益率早盘微升,因资金面趋紧和经济筑底预期增强

路透上海10月24日电---中国银行间市场现券收益率周三早盘微升.经济面筑底企稳预期增强,令利率债中长端承压.而资金面悄然收紧,也令短端欲振乏力.信用债方面,中低等级品种仍以较高的绝对收益而受到欢迎.

交易员指出,稍早招标的10年期国债结果基本符合预期,对市场影响较有限.在经济基本面及资金面形势并不明朗的当下,票息较高的中低等级利率债具备较好的利差保护优势.

"(面对)市场现在这种"不上不下"的局面,最好的是买高票面(利息)的(信用)品种,就算持有到期也不吃亏."上海一券商交易员称.

中国银行间资金市场周三早盘机构需求强劲,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS涨势加剧,其中隔夜品种升约40基点(bp)至2.75%上方.因公开市场收紧流动性,且财政存款开始缴存等影响,大型银行出资愿意极为有限.[ID:nSB2064545]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种IFT10YY=CDC收益率从上周一(15日)开始就呈小步上行的趋势,已经从上周一的3.4730%上涨至本周二(23日)的3.5454%.

剩余期限约10年的国债120009券最新最优双边报价tCN120009=CFXM为3.5600%/3.5300%,上日尾盘为3.5500%/3.5100%.(完)