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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 12:02 BJT

(重发)〔中国货币市场〕资金需求强劲主要回购利率涨势加剧,大行出资意愿不强(更新版)

(重发以修改标题措辞)(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月24日电---中国银行间资金市场周三早盘机构需求强劲,主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS涨势加剧,其中隔夜品种升逾40基点(bp)至2.75%上方.因公开市场收紧流动性,且财政存款开始缴存等影响,大型银行出资意愿极为有限.

交易员预计,此种情况下,明日公开市场逆回购操作规模有望同比增加,但从目前的资金供求来看,回购利率依旧有续涨空间.

华北一银行交易员称,早上资金"需求特别多,但大行都不怎么出钱了.(觉得)回购利率应该还能涨."

周二央行公开市场进行了总额910亿元人民币的逆回购,较当日2,080亿元的到期量减少逾千亿元.[CN/MMTCN]

华南一银行交易员补充说,陆续开始的财政存款上缴,对资金面的影响也渐增强.明日虽有500亿元国库现金定存招标,但公开市场这个"大水源"的操作量变化更值得关注.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7833 2.3585 +42.48

七天CN7DRP=CFXS 3.1623 2.9201 +24.22

14天CN14DRP=CFXS 3.5201 3.4083 +11.18

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7650 1.9350 -0.91

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0550 2.7000 +35.50

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1000 2.8200 +28.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8000 2.3660 +43.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.1800 2.9200 +26.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4900 3.4100 +8.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7633 2.3446 +41.87

七天SHICNYSWD= 3.1467 2.9050 +24.17

三个月SHICNY3MD= 3.7039 3.6918 +1.21

===============================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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