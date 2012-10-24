〔欧洲政经〕欧央行总裁德拉吉将在德国下议院解释其购债计划

路透柏林10月24日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三将面对来自德国议员两个小时的拷问.这些议员担心德拉吉为缓解欧债危机推出的购债计划,可能助涨通胀并破坏ECB珍贵的独立性.

德拉吉的直接货币交易(OMT)计划于9月初公布,旨在通过削减西班牙等受困欧元区成员国的借贷成本来扶持这些国家.

该计划已对缓解欧元区历时三年的危机起到了帮助,但德国批评人士表示,该计划打破了ECB直接向政府融资的禁令,令ECB步入新的危险境地.

德拉吉并不是在德国下议院露面的第一位ECB总裁.前任法国籍总裁特里谢和前国际货币基金组织(IMF)总裁施特劳斯-卡恩曾在2010年4月时,就希腊第一轮金融救助的细节对德国议员作过简报.

但本次的会议的安排较为特别,将包括德拉吉10分钟的开场白,接着是漫长的问答时间,最后由德拉吉和德国下议院议长Norbert Lammert做简短的公开声明.

ECB应该是完全独立的,其总裁无须对政界负责.周三召开简布会的原因是因为德拉吉的措施曾在夏末引发争议,他提出要在柏林解释其政策.

在德国方面屡现反对声音之际,德拉吉的露面凸显出他获得德国政界人士支持的重要性.

**悬而未决的问题**

周三的意见交换可能更加温和.德国总理梅克尔、她的很多保守派盟友和社会民主党(SPD)等反对党已表态支持德拉吉的计划,但德拉吉仍有很多悬而未决的问题需要推动.

"德拉吉先生已明确表示,购债计划只能在特定的条件下实施,"绿党预算专家Priska Hinz表示,"我们想知道他认为怎么样的救助计划和条件可作为前提."

这对西班牙而言至关重要.该国一直以来力图不正式请求国家援助,部分是因为担心如此一来,将迫使该国进行痛苦的新经济改革作为交换.

梅克尔的很多盟友不赞成援助西班牙,因为他们担心这将导致ECB"无限制的"购债.

德国基督教民主党(CDU)的预算专家Norbert Barthle表示,他的同僚也有可能就给予ECB监管欧洲银行业新职责的计划,向德拉吉施压.很多议员希望确保ECB的核心货币政策任务不受此干扰.

但在忧虑弥漫之际,外界普遍认为德拉吉对其政策作出解释是恰当之举,眼下很多欧洲批评人士感到这些重大决定是在他们没有参与的情况下做出的.(完)