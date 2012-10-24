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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 12:14 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆盘旋于三个月高位附近,澳元上涨

* 澳元上涨,因澳洲第三季CPI涨幅意外高于预期

* 汇丰中国PMI初值大幅回升,进一步提振澳元

* 美元/日圆持稳,盘旋于三个月高位附近

路透新加坡10月24日电---美元/日圆周三盘旋于三个月高位附近,因市场寄望日本央行将祭出更多货币宽松政策;澳元上涨,因交易商减少对央行下月降息的押注.

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