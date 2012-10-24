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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 12:24 BJT

〔韩股业绩〕LG电子第三季营业利润为2,210亿韩元,高出预估

路透首尔10月24日电---LG电子(066570.KS)公布,第三季营收为12.4万亿(兆)韩元(预估为12.8万亿),营业利润2,210亿韩元(预估为1,720亿),净利为1,570亿韩元.

LG电子股价在公布业绩后上涨1.4%.(完)

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