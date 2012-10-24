〔中国新债〕信达资产下周一将发行至多100亿元金融债,三年和五年各半

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透上海10月24日电---中国信达资产管理股份有限周三公告称,将于下周一(29日)在银行间债市簿记建档发行不超过100亿元人民币固息金融债,三年和五年期品种计划发行规模各为50亿元.
刊登在上海清算所的公告并显示,本期债券引入回拨机制,募集资金将用于增加公司营运资金、优化公司的资产负债结构、推动业务发展和金融创新等,主承销商、簿记管理人为信达证券.
经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,信达资产的主体信用等级为AAA,本期债的信用等级为AAA,发行期限为10月29日-11月2日,起息日和缴款截止日均为11月2日;本期债的托管人为银行间市场清算所股份有限公司.
2011年信达资产实现营业收入217.90亿元,净利润68.49亿元.
信达资产今年3月宣布引入全国社保基金及瑞银等四家战略投资者,并将择机在境内外市场公开发行(IPO)并上市.这也是中国四家资产管理公司中最早引入战投的一家,意味着其在商业化转型方面又迈出一步.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
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