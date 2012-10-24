版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:43 BJT

〔表格〕中国9月铀进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月天然铀及U235浓缩铀进出口分项数据一览表（单位均为千克）

                                9月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 进口:
天然铀及其化合物等     1,681,964,000        46.06          0.11    4,488,732,000       -49.99
   原产地:
   哈萨克斯坦          1,198,002,000         4.03          0.11    2,521,458,000       -68.18
   纳米比亚              483,962,000            -          0.12      483,962,000       -23.01
   澳大利亚                        -            -             -    1,193,304,000       507.54
   乌兹别克斯坦                    -            -             -      290,007,000       118.51

U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -         -100             -      257,489,000        -66.1
   原产地:
   俄罗斯联邦                      -         -100             -      233,468,000       -69.26
   英国                            -            -             -       24,021,000            -

 
                                9月         同比%       美元/千克        年初迄今        同比%
 出口:
U235浓缩铀、鈈及其化合物等         -         -100             -                0         -100
   目的地:


  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐