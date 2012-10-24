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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:42 BJT

〔表格〕中国9月稀有和稀土金属进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口 分项数据
一览表（单位均为吨）：
                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  出口:
稀土                           1,637       147.86     41,189.68            9,967       -11.52
   目的地

稀土及其制品                   3,974         17.2     71,797.68           29,766        -27.7
锑                               993       105.42     11,840.21            7,348        70.08
   目的地
   荷兰                          422       183.16      11,776.3            1,224        42.59
   美国                          220          175     10,522.73            2,437       109.54
   日本                          124        23.24     13,547.19            1,028        99.77
   韩国                          100          150     12,192.22              681       -30.55
   香港                           30           50        12,200              726     3,494.29
   新加坡                         26            -     11,854.46              392            -
   墨西哥                         24          -50        12,350              265        53.34
   巴基斯坦                       21            -        13,200               21            -
   巴西                           20            -        12,000               20       -16.67
   印度                            5            -        12,600               10            -
   加拿大                          0            -             0               11        -1.27
   澳大利亚                        -            -             -               11       -48.58
   西班牙                          -         -100             -              145       -46.98
   菲律宾                          -            -             -               10          -75
   马来西亚                        -            -             -                1            -
   印度尼西亚                      -         -100             -               46       -27.06
   泰国                            -            -             -               46           -8
   德国                            -         -100             -                1       -60.32
   比利时                          -            -             -              247        97.71
   南非                            -            -             -               26            -

镁                            28,737        -5.04      3,196.26          279,471        -11.6
   目的地
   荷兰                        6,118        -7.02      3,140.92           68,319       -16.92
   加拿大                      3,611         3.78      3,062.08           33,709        -1.95
   日本                        3,296        -2.12      3,317.91           26,377       -13.68
   韩国                        1,625         7.12      3,359.02           13,632        -1.47
   美国                        1,550       -27.38       3,047.4           21,133        -9.71
   印度                        1,152         2.99      3,125.69           10,657        11.91
   台湾                          965       -17.64       3,216.4            8,742         8.38
   阿拉伯联合酋长国              839        16.26      3,223.12            5,520        21.79
   德国                          831        -5.33      3,103.85            9,157       -16.49
   斯洛文尼亚                    797       154.07      3,193.44            8,945        -3.09
   比利时                        684        34.61      3,196.91            4,817       -35.99
   罗马尼亚                      674       225.83      3,236.53            3,300        42.76
   巴林                          638       218.85      3,198.48            2,543       -21.88
   挪威                          613       309.65      3,214.09            4,155        33.47
   南非                          610       -30.69      3,204.45            4,875       -11.11
   墨西哥                        593       -24.31      3,304.72            4,870        18.93
   澳大利亚                      588         19.7       3,251.7            4,905        -7.21
   英国                          403        -50.1      3,262.42            6,902        -8.18
   土耳其                        310       -65.76      3,029.01            5,932       -27.38
   瑞典                          303            -      3,724.55            2,013         43.2
   斯洛伐克                      264          -12      3,088.33            2,806       -18.76
   法国                          252        -70.8      3,687.92            4,108       -50.46
   意大利                        225       -26.92      3,300.56            2,155       -21.19
   卡塔尔                        201       -32.45       3,193.7            1,689        88.41
   保加利亚                      190        96.48      3,378.93              995        31.65
   印度尼西亚                    168        52.49      3,294.59            1,128       -39.95
   泰国                          150        -17.5       3,182.6            1,265        24.25
   希腊                          125       -36.78         3,200            2,164        42.93
   以色列                        122       -57.18      3,627.08            1,042       -59.46
   西班牙                        122       -30.72      3,148.85            1,142       -20.05
   阿根廷                        117       151.15      3,174.28            1,224        -39.2
   马来西亚                      102        41.03      3,239.79              798       -23.57
   智利                           76            -      3,085.89              510       -31.37
   乌克兰                         69       -15.85      3,197.86            1,839         6.11
   俄罗斯联邦                     62       -77.89      3,154.84            1,442       -19.99
   萨尔瓦多                       60            -         3,053               60            -
   沙特阿拉伯                     51        -4.38      3,984.18              600         32.1
   伊朗                           48       450.76         2,775              286       -55.71
   新西兰                         46     6,818.98      2,968.43              401       -40.49
   孟加拉国                       24            -      2,395.33              109       678.97
   波兰                           24           -4         3,200              224       -18.36
   越南                           15       199.98       3,199.8              137        169.8
   奥地利                         12       -93.84         3,450               84       -97.11
   埃及                            5       -98.76       3,926.8            1,470        60.14
   乌拉圭                          4            -         3,200                4            -
   新加坡                          3       -10.99         7,110               57       -82.43
   苏丹                            1            -         8,571                1            -
   葡萄牙                          1            -        15,414                1            -
   厄瓜多尔                        -         -100             -               23       166.81
   菲律宾                          -            -             -               11         37.5
   澳门                            -            -             -                3            -
   巴西                            -         -100             -               97       -64.93
   哥伦比亚                        -         -100             -              218        79.21
   巴基斯坦                        -         -100             -              120       155.59
   委内瑞拉

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