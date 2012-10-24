〔表格〕中国9月稀有和稀土金属进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月锑、镁、锰、钨等稀有金属和稀土金属进出口 分项数据 一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 出口: 稀土 1,637 147.86 41,189.68 9,967 -11.52 目的地 稀土及其制品 3,974 17.2 71,797.68 29,766 -27.7 锑 993 105.42 11,840.21 7,348 70.08 目的地 荷兰 422 183.16 11,776.3 1,224 42.59 美国 220 175 10,522.73 2,437 109.54 日本 124 23.24 13,547.19 1,028 99.77 韩国 100 150 12,192.22 681 -30.55 香港 30 50 12,200 726 3,494.29 新加坡 26 - 11,854.46 392 - 墨西哥 24 -50 12,350 265 53.34 巴基斯坦 21 - 13,200 21 - 巴西 20 - 12,000 20 -16.67 印度 5 - 12,600 10 - 加拿大 0 - 0 11 -1.27 澳大利亚 - - - 11 -48.58 西班牙 - -100 - 145 -46.98 菲律宾 - - - 10 -75 马来西亚 - - - 1 - 印度尼西亚 - -100 - 46 -27.06 泰国 - - - 46 -8 德国 - -100 - 1 -60.32 比利时 - - - 247 97.71 南非 - - - 26 - 镁 28,737 -5.04 3,196.26 279,471 -11.6 目的地 荷兰 6,118 -7.02 3,140.92 68,319 -16.92 加拿大 3,611 3.78 3,062.08 33,709 -1.95 日本 3,296 -2.12 3,317.91 26,377 -13.68 韩国 1,625 7.12 3,359.02 13,632 -1.47 美国 1,550 -27.38 3,047.4 21,133 -9.71 印度 1,152 2.99 3,125.69 10,657 11.91 台湾 965 -17.64 3,216.4 8,742 8.38 阿拉伯联合酋长国 839 16.26 3,223.12 5,520 21.79 德国 831 -5.33 3,103.85 9,157 -16.49 斯洛文尼亚 797 154.07 3,193.44 8,945 -3.09 比利时 684 34.61 3,196.91 4,817 -35.99 罗马尼亚 674 225.83 3,236.53 3,300 42.76 巴林 638 218.85 3,198.48 2,543 -21.88 挪威 613 309.65 3,214.09 4,155 33.47 南非 610 -30.69 3,204.45 4,875 -11.11 墨西哥 593 -24.31 3,304.72 4,870 18.93 澳大利亚 588 19.7 3,251.7 4,905 -7.21 英国 403 -50.1 3,262.42 6,902 -8.18 土耳其 310 -65.76 3,029.01 5,932 -27.38 瑞典 303 - 3,724.55 2,013 43.2 斯洛伐克 264 -12 3,088.33 2,806 -18.76 法国 252 -70.8 3,687.92 4,108 -50.46 意大利 225 -26.92 3,300.56 2,155 -21.19 卡塔尔 201 -32.45 3,193.7 1,689 88.41 保加利亚 190 96.48 3,378.93 995 31.65 印度尼西亚 168 52.49 3,294.59 1,128 -39.95 泰国 150 -17.5 3,182.6 1,265 24.25 希腊 125 -36.78 3,200 2,164 42.93 以色列 122 -57.18 3,627.08 1,042 -59.46 西班牙 122 -30.72 3,148.85 1,142 -20.05 阿根廷 117 151.15 3,174.28 1,224 -39.2 马来西亚 102 41.03 3,239.79 798 -23.57 智利 76 - 3,085.89 510 -31.37 乌克兰 69 -15.85 3,197.86 1,839 6.11 俄罗斯联邦 62 -77.89 3,154.84 1,442 -19.99 萨尔瓦多 60 - 3,053 60 - 沙特阿拉伯 51 -4.38 3,984.18 600 32.1 伊朗 48 450.76 2,775 286 -55.71 新西兰 46 6,818.98 2,968.43 401 -40.49 孟加拉国 24 - 2,395.33 109 678.97 波兰 24 -4 3,200 224 -18.36 越南 15 199.98 3,199.8 137 169.8 奥地利 12 -93.84 3,450 84 -97.11 埃及 5 -98.76 3,926.8 1,470 60.14 乌拉圭 4 - 3,200 4 - 新加坡 3 -10.99 7,110 57 -82.43 苏丹 1 - 8,571 1 - 葡萄牙 1 - 15,414 1 - 厄瓜多尔 - -100 - 23 166.81 菲律宾 - - - 11 37.5 澳门 - - - 3 - 巴西 - -100 - 97 -64.93 哥伦比亚 - -100 - 218 79.21 巴基斯坦 - -100 - 120 155.59 委内瑞拉
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。