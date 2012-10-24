〔表格〕中国9月银、铂金和钯进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕： 9月 同比% 美元/盎司 年初迄今 同比% 进口: 银 257,056 -2.88 6.19 2,200,643 -23.19 原产地 日本 94,719 38.4 5.18 558,975 -23.27 台湾 87,875 -28.75 2.03 1,027,819 -21.67 中华人民共和国 13,641 51.34 1.93 94,238 -28.41 瑞典 12,386 412,766.67 0.49 57,798 27,292.37 美国 11,602 46.06 12.75 126,620 -10.58 瑞士 6,965 -37.63 27.66 56,359 -24.62 韩国 5,249 -10.47 16.53 59,202 -53 朝鲜 4,347 - 33.96 7,390 - 香港 4,311 10.78 18.45 25,060 -28.15 德国 3,528 -64.07 10.37 28,370 -33.69 泰国 2,600 475.7 2.13 10,026 94.49 马来西亚 2,155 354.34 1.61 14,696 -9.14 澳大利亚 2,152 -6.71 32.1 14,526 -41.75 南非 1,952 -36.44 26.52 14,968 -30.6 法国 985 252.92 27.93 7,339 -58.21 新加坡 952 -16.43 5.12 10,135 -8.24 波多黎各 554 -94.35 38.05 57,947 -62.26 印度尼西亚 450 - 1.29 459 793.54 意大利 304 -59.98 25.83 8,357 55.39 丹麦 90 28.57 14.29 680 38.78 英国 66 -92.75 25.16 4,439 5.9 白俄罗斯 60 -79.52 34.84 988 -57.85 加拿大 51 -84.11 21.89 270 -90.47 西班牙 41 -30.11 34 854 -51.61 菲律宾 11 -99.79 6.39 8,419 66.95 俄罗斯联邦 9 74 4.77 29 -38.83 墨西哥 - - - 5 400 印度 - -100 - 2 -95.2 国别（地区）不详 - - - 43 - 斯洛文尼亚 - - - 0 - 希腊 - - - 28 - 荷兰 - -100 - 206 187.8 智利 - - - 4,200 - 巴西 - -100 - 57 -78.31 捷克 - - - 139 - 分类 银粉 120,125 -7.01 3.89 1,000,593 -3.01 未锻造的银 24,943 -47.45 23.97 315,249 -15.48 半制成银 111,987 27.2 4.7 884,801 -39.42 银首饰 2,317 -11.24 45.17 16,827 -17.47 钯 1,578 -40.17 595.92 16,490 -25.15 原产地 俄罗斯联邦 869 -11.52 653.23 3,943 -44.2 日本 384 -12.09 538.61 2,885 -20.8 美国 176 -34.4 418.26 1,766 -45.8 德国 90 160.86 620.21 2,936 387.12 波多黎各 24 -47.22 748.71 225 -11.75 香港 9 750.1 527.93 42 -80.43 澳大利亚 8 459.05 96.11 45 484.55 台湾 8 -73.8 895.04 124 20.84 意大利 4 - 967.27 64 20.31 瑞士 3 793.02 77.56 41 262.13 南非 1 -99.8 637.55 1,616 -25 韩国 1 - 696.82 2 200 加拿大 - - - 0 - 国别（地区）不详 - - - 1 20.08 挪威 - - - 125 24.38 英国 - -100 - 2,500 -28.71 泰国 - - - 0 - 比利时 - -100 - 174 -82 铂 7,265 -7.24 1,540.71 63,551 5.31 原产地 南非 4,760 31.52 1,621.81 30,462 35.12 日本 1,189 -25.21 1,229.89 13,283 -16.79 俄罗斯联邦 534 192.09 1,643.48 4,181 967.5 德国 190 5,245.7 1,491.25 811 12.14 瑞士 188 -88.77 1,643.79 5,242 -34.35 国别（地区）不详 178 -24.25 1,620.54 6,924 -27.24 美国 93 -50.12 858.47 1,073 18.81 英国 64 -61.71 1,663.71 1,099 -33.39 台湾 29 4,760.82 276.54 67 18.85 新加坡 28 -21 1,384.9 224 -13.86 澳大利亚 5 -12.46 1,539.58 70 70.14 香港 5 -95.51 1,569.25 23 -81.07 中华人民共和国 1 - 1,545.98 7 2,255.21 波多黎各 0 - 2,331.21 1 20 韩国 0 - 1,562.02 1 -17.8 缅甸 - - - 0 - 比利时 - -100 - 82 -52.44 意大利 - - - 1 -94.43 出口: 银
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。