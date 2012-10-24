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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:42 BJT

〔表格〕中国9月银、铂金和钯进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月中国的银、铂金和钯进出口分项数据〔单位均为公斤〕：

                                9月         同比%      美元/盎司         年初迄今       同比%
  进口: 
银                           257,056        -2.88          6.19        2,200,643       -23.19
   原产地
   日本                       94,719         38.4          5.18          558,975       -23.27
   台湾                       87,875       -28.75          2.03        1,027,819       -21.67
   中华人民共和国             13,641        51.34          1.93           94,238       -28.41
   瑞典                       12,386   412,766.67          0.49           57,798    27,292.37
   美国                       11,602        46.06         12.75          126,620       -10.58
   瑞士                        6,965       -37.63         27.66           56,359       -24.62
   韩国                        5,249       -10.47         16.53           59,202          -53
   朝鲜                        4,347            -         33.96            7,390            -
   香港                        4,311        10.78         18.45           25,060       -28.15
   德国                        3,528       -64.07         10.37           28,370       -33.69
   泰国                        2,600        475.7          2.13           10,026        94.49
   马来西亚                    2,155       354.34          1.61           14,696        -9.14
   澳大利亚                    2,152        -6.71          32.1           14,526       -41.75
   南非                        1,952       -36.44         26.52           14,968        -30.6
   法国                          985       252.92         27.93            7,339       -58.21
   新加坡                        952       -16.43          5.12           10,135        -8.24
   波多黎各                      554       -94.35         38.05           57,947       -62.26
   印度尼西亚                    450            -          1.29              459       793.54
   意大利                        304       -59.98         25.83            8,357        55.39
   丹麦                           90        28.57         14.29              680        38.78
   英国                           66       -92.75         25.16            4,439          5.9
   白俄罗斯                       60       -79.52         34.84              988       -57.85
   加拿大                         51       -84.11         21.89              270       -90.47
   西班牙                         41       -30.11            34              854       -51.61
   菲律宾                         11       -99.79          6.39            8,419        66.95
   俄罗斯联邦                      9           74          4.77               29       -38.83
   墨西哥                          -            -             -                5          400
   印度                            -         -100             -                2        -95.2
   国别（地区）不详                -            -             -               43            -
   斯洛文尼亚                      -            -             -                0            -
   希腊                            -            -             -               28            -
   荷兰                            -         -100             -              206        187.8
   智利                            -            -             -            4,200            -
   巴西                            -         -100             -               57       -78.31
   捷克                            -            -             -              139            -

    分类
银粉                         120,125        -7.01          3.89        1,000,593        -3.01
未锻造的银                    24,943       -47.45         23.97          315,249       -15.48
半制成银                     111,987         27.2           4.7          884,801       -39.42
银首饰                         2,317       -11.24         45.17           16,827       -17.47

钯                             1,578       -40.17        595.92           16,490       -25.15
   原产地
   俄罗斯联邦                    869       -11.52        653.23            3,943        -44.2
   日本                          384       -12.09        538.61            2,885        -20.8
   美国                          176        -34.4        418.26            1,766        -45.8
   德国                           90       160.86        620.21            2,936       387.12
   波多黎各                       24       -47.22        748.71              225       -11.75
   香港                            9        750.1        527.93               42       -80.43
   澳大利亚                        8       459.05         96.11               45       484.55
   台湾                            8        -73.8        895.04              124        20.84
   意大利                          4            -        967.27               64        20.31
   瑞士                            3       793.02         77.56               41       262.13
   南非                            1        -99.8        637.55            1,616          -25
   韩国                            1            -        696.82                2          200
   加拿大                          -            -             -                0            -
   国别（地区）不详                -            -             -                1        20.08
   挪威                            -            -             -              125        24.38
   英国                            -         -100             -            2,500       -28.71
   泰国                            -            -             -                0            -
   比利时                          -         -100             -              174          -82

铂                             7,265        -7.24      1,540.71           63,551         5.31
   原产地
   南非                        4,760        31.52      1,621.81           30,462        35.12
   日本                        1,189       -25.21      1,229.89           13,283       -16.79
   俄罗斯联邦                    534       192.09      1,643.48            4,181        967.5
   德国                          190      5,245.7      1,491.25              811        12.14
   瑞士                          188       -88.77      1,643.79            5,242       -34.35
   国别（地区）不详              178       -24.25      1,620.54            6,924       -27.24
   美国                           93       -50.12        858.47            1,073        18.81
   英国                           64       -61.71      1,663.71            1,099       -33.39
   台湾                           29     4,760.82        276.54               67        18.85
   新加坡                         28          -21       1,384.9              224       -13.86
   澳大利亚                        5       -12.46      1,539.58               70        70.14
   香港                            5       -95.51      1,569.25               23       -81.07
   中华人民共和国                  1            -      1,545.98                7     2,255.21
   波多黎各                        0            -      2,331.21                1           20
   韩国                            0            -      1,562.02                1        -17.8
   缅甸                            -            -             -                0            -
   比利时                          -         -100             -               82       -52.44
   意大利                          -            -             -                1       -94.43


 出口:
银

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