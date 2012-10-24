〔表格〕中国9月乙醇进出口分项数据一览

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 2,506 3,418.13 672.94 3,079 -39.42 原产地 越南 2,485 - 634.69 2,485 - 日本 15 -48.24 5,234 171 27.06 美国 3 643.88 3,480 25 32.74 西班牙 1 - 3,923 1 -24.86 韩国 1 1,181 6,919 5 21.84 德国 0 7.39 0 10 -31.32 荷兰 0 -99.97 0 6 -91.68 英国 0 85.6 0 4 -50.17 泰国 0 - 0 6 -72.81 以色列 - -100 - 49 5,871.5 中华人民共和国 - - - 38 - 巴基斯坦 - -100 - 279 -84.93 出口: 乙醇 3,727 -26.53 958.28 32,174 -9.33 目的地 朝鲜 2,642 107.26 933.33 18,325 188.01 台湾 691 143.43 885.54 6,108 -48.6 日本 218 -92.93 1,303.05 6,300 -52.71 印度 70 -36.65 1,575.14 755 16.06 巴布亚新几内亚 48 - 960 112 -12.5 澳门 43 122.31 822.65 466 124.72 香港 13 -15.7 1,126.62 53 7.26 越南 2 -25 1,650 7 -79.74 新加坡 - -100 - 32 -78.91 澳大利亚 - - - 16 0.13 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。