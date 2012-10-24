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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:41 BJT

〔表格〕中国9月乙醇进出口分项数据一览

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                           2,506     3,418.13        672.94            3,079       -39.42
   原产地
   越南                        2,485            -        634.69            2,485            -
   日本                           15       -48.24         5,234              171        27.06
   美国                            3       643.88         3,480               25        32.74
   西班牙                          1            -         3,923                1       -24.86
   韩国                            1        1,181         6,919                5        21.84
   德国                            0         7.39             0               10       -31.32
   荷兰                            0       -99.97             0                6       -91.68
   英国                            0         85.6             0                4       -50.17
   泰国                            0            -             0                6       -72.81
   以色列                          -         -100             -               49      5,871.5
   中华人民共和国                  -            -             -               38            -
   巴基斯坦                        -         -100             -              279       -84.93


  出口:                                                               
乙醇                           3,727       -26.53        958.28           32,174        -9.33
   目的地
   朝鲜                        2,642       107.26        933.33           18,325       188.01
   台湾                          691       143.43        885.54            6,108        -48.6
   日本                          218       -92.93      1,303.05            6,300       -52.71
   印度                           70       -36.65      1,575.14              755        16.06
   巴布亚新几内亚                 48            -           960              112        -12.5
   澳门                           43       122.31        822.65              466       124.72
   香港                           13        -15.7      1,126.62               53         7.26
   越南                            2          -25         1,650                7       -79.74
   新加坡                          -         -100             -               32       -78.91
   澳大利亚                        -            -             -               16         0.13


  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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