〔表格〕中国9月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关总署公布的9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口 分项数据一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 原铝 40,150 270.44 2,106.22 442,550 210.31 原产地 俄罗斯联邦 11,214 11,042.47 2,063.9 152,135 124.88 澳大利亚 9,393 118.75 2,146.68 80,500 60.21 印度 4,487 - 2,171.62 43,462 900.56 阿曼 4,442 22.18 2,109.55 57,077 658.99 伊朗 3,767 653.48 2,099.93 15,564 3,013.41 南非 3,577 293.43 2,072.73 23,586 254.63 巴林 2,009 - 2,063.51 19,464 - 朝鲜 788 -20.3 1,829.78 4,387 22.43 阿拉伯联合酋长国 276 1,202.06 2,100.18 4,592 2,965.43 越南 99 - 2,004.04 162 - 台湾 62 -80.95 2,591.82 913 37.64 韩国 25 - 3,076 74 - 德国 5 - 18,830.8 62 686.22 美国 3 33,420 3,322 9,005 26,516.32 日本 3 3.14 36,598.67 34 -6.46 中华人民共和国 - -100 - 2,185 4,245.23 冰岛 - - - 2,675 - 委内瑞拉 - - - 51 - 巴西 - -100 - 1,997 998,365 塔吉克斯坦 - - - 1,011 13.46 卡塔尔 - - - 4,004 - 马来西亚 - - - 14,352 - 几内亚 - - - 96 -4 香港 - - - 122 - 尼日利亚 - - - 44 - 莫桑比克 - - - 4,994 - 铝合金 13,147 41.03 2,226.47 92,587 14.89 原产地 台湾 2,984 23.1 2,160.44 19,746 -3.49 阿拉伯联合酋长国 1,890 -3.47 2,262.23 16,891 37.3 马来西亚 1,475 488.13 2,018.91 4,065 117.7 俄罗斯联邦 1,364 81.41 2,032.26 8,601 -2.93 中华人民共和国 1,258 -22.17 2,427.92 12,616 -9.83 美国 975 68.43 2,855.17 6,163 26.66 越南 884 - 1,704.32 1,661 1,612.11 尼日利亚 423 312.67 1,920.19 3,005 193.02 日本 374 411.98 3,396.44 2,020 15.18 澳大利亚 354 -36.37 2,075.58 2,481 -55.15 蒙古 243 63.5 1,948.4 1,203 130.12 韩国 238 98.47 2,210.5 5,610 162.74 委内瑞拉 148 - 1,929.34 2,233 681.02 泰国 146 215.66 2,438.31 391 -54.4 柬埔寨 76 - 1,637.39 190 - 德国 72 -60.96 3,794.38 296 -57.37 埃及 55 -1.73 1,604.95 243 44.84 土耳其 55 - 1,758.8 158 - 突尼斯 54 - 1,818.04 155 - 吉尔吉斯斯坦 39 - 1,751.79 467 834.4 乌克兰 25 -50.4 1,905.72 430 -10.54 菲律宾 7 - 1,974.14 15 - 哈萨克斯坦 7 -60.69 23,278.29 35 -46.11 加拿大 0 -100 0 124 -92.35 意大利 - - - 5 - 西班牙 - -100 - 46 -85.93 拉脱维亚 - - - 146 - 墨西哥 - - - 188 -5.18 新西兰 - - - 99 9,431.18 国别（地区）不详 - - - 820 - 伊朗 - - - 679 - 卡塔尔 - - - 517 - 新加坡 - - - 3 -91.4 朝鲜 - - - 14 - 香港 - - - 182 27.27 印度 - - - 1 - 刚果（金） - - - 50 109.17 英国 - - - 242 -70.82 法国 - - - 3 -57.32 塔吉克斯坦 - - - 107 113.08 安哥拉 - - - 71 - 南非 - -100 - 618 7.55 废铝 230,017 3.45 1,540.71 1,936,287 1.65 原产地 香港 74,486 66.26 1,569.59 698,520 277.39 美国 68,007 32.63 1,612.87 556,027 27.03 马来西亚 18,220 19.96 1,575.32 82,033 -70.31 德国 13,975 66.99 1,345.17 82,498 -33.96 澳大利亚 10,338 -72.71 1,193.38 99,242 -59.48 西班牙 10,233 -36.47 1,425.14 106,850 -60.99 荷兰 5,919 25.42 1,472.08 43,019 36.1
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。