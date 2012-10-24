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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:41 BJT

〔表格〕中国9月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关总署公布的9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口
分项数据一览表（单位均为吨）：
                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
原铝                          40,150       270.44      2,106.22          442,550       210.31
   原产地 
   俄罗斯联邦                 11,214    11,042.47       2,063.9          152,135       124.88
   澳大利亚                    9,393       118.75      2,146.68           80,500        60.21
   印度                        4,487            -      2,171.62           43,462       900.56
   阿曼                        4,442        22.18      2,109.55           57,077       658.99
   伊朗                        3,767       653.48      2,099.93           15,564     3,013.41
   南非                        3,577       293.43      2,072.73           23,586       254.63
   巴林                        2,009            -      2,063.51           19,464            -
   朝鲜                          788        -20.3      1,829.78            4,387        22.43
   阿拉伯联合酋长国              276     1,202.06      2,100.18            4,592     2,965.43
   越南                           99            -      2,004.04              162            -
   台湾                           62       -80.95      2,591.82              913        37.64
   韩国                           25            -         3,076               74            -
   德国                            5            -      18,830.8               62       686.22
   美国                            3       33,420         3,322            9,005    26,516.32
   日本                            3         3.14     36,598.67               34        -6.46
   中华人民共和国                  -         -100             -            2,185     4,245.23
   冰岛                            -            -             -            2,675            -
   委内瑞拉                        -            -             -               51            -
   巴西                            -         -100             -            1,997      998,365
   塔吉克斯坦                      -            -             -            1,011        13.46
   卡塔尔                          -            -             -            4,004            -
   马来西亚                        -            -             -           14,352            -
   几内亚                          -            -             -               96           -4
   香港                            -            -             -              122            -
   尼日利亚                        -            -             -               44            -
   莫桑比克                        -            -             -            4,994            -

铝合金                        13,147        41.03      2,226.47           92,587        14.89
   原产地 
   台湾                        2,984         23.1      2,160.44           19,746        -3.49
   阿拉伯联合酋长国            1,890        -3.47      2,262.23           16,891         37.3
   马来西亚                    1,475       488.13      2,018.91            4,065        117.7
   俄罗斯联邦                  1,364        81.41      2,032.26            8,601        -2.93
   中华人民共和国              1,258       -22.17      2,427.92           12,616        -9.83
   美国                          975        68.43      2,855.17            6,163        26.66
   越南                          884            -      1,704.32            1,661     1,612.11
   尼日利亚                      423       312.67      1,920.19            3,005       193.02
   日本                          374       411.98      3,396.44            2,020        15.18
   澳大利亚                      354       -36.37      2,075.58            2,481       -55.15
   蒙古                          243         63.5       1,948.4            1,203       130.12
   韩国                          238        98.47       2,210.5            5,610       162.74
   委内瑞拉                      148            -      1,929.34            2,233       681.02
   泰国                          146       215.66      2,438.31              391        -54.4
   柬埔寨                         76            -      1,637.39              190            -
   德国                           72       -60.96      3,794.38              296       -57.37
   埃及                           55        -1.73      1,604.95              243        44.84
   土耳其                         55            -       1,758.8              158            -
   突尼斯                         54            -      1,818.04              155            -
   吉尔吉斯斯坦                   39            -      1,751.79              467        834.4
   乌克兰                         25        -50.4      1,905.72              430       -10.54
   菲律宾                          7            -      1,974.14               15            -
   哈萨克斯坦                      7       -60.69     23,278.29               35       -46.11
   加拿大                          0         -100             0              124       -92.35
   意大利                          -            -             -                5            -
   西班牙                          -         -100             -               46       -85.93
   拉脱维亚                        -            -             -              146            -
   墨西哥                          -            -             -              188        -5.18
   新西兰                          -            -             -               99     9,431.18
   国别（地区）不详                -            -             -              820            -
   伊朗                            -            -             -              679            -
   卡塔尔                          -            -             -              517            -
   新加坡                          -            -             -                3        -91.4
   朝鲜                            -            -             -               14            -
   香港                            -            -             -              182        27.27
   印度                            -            -             -                1            -
   刚果（金）                      -            -             -               50       109.17
   英国                            -            -             -              242       -70.82
   法国                            -            -             -                3       -57.32
   塔吉克斯坦                      -            -             -              107       113.08
   安哥拉                          -            -             -               71            -
   南非                            -         -100             -              618         7.55

废铝                         230,017         3.45      1,540.71        1,936,287         1.65
   原产地 
   香港                       74,486        66.26      1,569.59          698,520       277.39
   美国                       68,007        32.63      1,612.87          556,027        27.03
   马来西亚                   18,220        19.96      1,575.32           82,033       -70.31
   德国                       13,975        66.99      1,345.17           82,498       -33.96
   澳大利亚                   10,338       -72.71      1,193.38           99,242       -59.48
   西班牙                     10,233       -36.47      1,425.14          106,850       -60.99
   荷兰                        5,919        25.42      1,472.08           43,019        36.1

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