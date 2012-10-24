〔表格〕中国9月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一 览表（单位均为吨） 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 未锻压镍(精炼镍+合金) 13,712 -30.39 16,393.94 110,972 -28.51 原产地: 俄罗斯联邦 5,933 -45.96 16,233.79 45,094 -40.33 挪威 2,747 135.66 16,268.68 16,096 27.69 加拿大 1,798 7.84 17,228.36 19,295 -15.89 澳大利亚 1,253 -58.29 16,525.04 12,937 -37.32 日本 805 21.48 16,111.73 7,700 1.65 英国 355 27.06 16,577.84 2,313 64.35 南非 350 -48.41 16,752.54 3,408 -19.45 巴西 270 - 16,051.79 1,200 5,900 台湾 185 -53.79 14,495.87 1,036 -69.86 朝鲜 8 -33.11 15,037.5 35 -24.14 美国 4 -77.4 42,125 28 -45.45 芬兰 4 -99.13 14,999.5 1,323 -53.47 韩国 1 -29.08 23,069 36 -95.79 津巴布韦 - - - 3 - 比利时 - -100 - 4 3,532 法国 - -100 - 279 -61.41 中华人民共和国 - -100 - 181 -92.02 德国 - - - 2 1,712.8 精炼铅 610 11.33 2,077.15 5,823 4.97 原产地: 韩国 607 17.11 2,074.26 4,581 52.84 日本 3 -45.21 2,662 147 -12.52 乌克兰 - - - 214 - 澳大利亚 - - - 202 -81.38 尼日利亚 - - - 21 - 新加坡 - - - 651 - 朝鲜 - - - 7 -42.44 精炼锌 73,153 136.03 1,965.83 375,245 55.45 原产地: 澳大利亚 24,355 447.02 1,940.08 110,548 166.18 西班牙 17,499 - 2,020.05 17,499 - 哈萨克斯坦 12,945 22.15 1,975.93 58,721 1.14 秘鲁 6,219 30.19 2,008.21 44,499 11.85 韩国 6,072 9.53 1,919.73 54,531 37.8 朝鲜 2,519 -23.37 1,805.81 21,176 -12.07 日本 2,466 113.56 1,948.24 22,902 210.96 印度 501 -49.8 1,883.33 29,332 87.35 加拿大 248 469.51 2,206.97 5,518 156.94 土耳其 165 - 1,799.93 796 - 美国 87 23.3 2,149.54 382 4.33 伊朗 71 - 1,918.58 191 90.26 台湾 5 -92.33 3,667.2 116 -6.53 纳米比亚 - - - 1,417 -72.51 墨西哥 - - - 1,668 41.4 罗马尼亚 - - - 61 - 阿拉伯联合酋长国 - - - 197 - 巴西 - - - 4,185 -33.22 俄罗斯联邦 - - - 1,504 - 锌合金 11,472 -3.5 2,197.62 101,434 -9.65 原产地: 澳大利亚 5,777 -15.33 2,198.35 47,115 -14.81 韩国 3,391 -6.59 2,250.16 32,874 -12.06 日本 1,092 128.34 2,290.26 9,528 81.1 加拿大 579 30.12 2,085.06 4,514 23.59 台湾 517 33.71 1,763.16 5,475 -22.63 比利时 64 - 2,373.3 470 134.61 香港 44 -45.85 2,097.64 722 11.54 中华人民共和国 7 -28.82 1,644.57 486 1.46 奥地利 2 - 2,333.5 2 103.87 俄罗斯联邦 - -100 - 36 -77.24 美国 - -100 - 17 -98.55 越南 - - - 110 - 印度尼西亚 - - - 3 - 菲律宾 - - - 10 -85.66 泰国 - - - 40 -84.92 南非 - - - 21 - 德国 - - - 5 - 马来西亚 - - - 5 - 精炼锡+锡合金 3,397 -10.25 19,951.83 23,873 102.9 原产地: 印度尼西亚 1,529 -16.02 19,391.19 11,722 89.5 马来西亚 981 699.35 19,531.77 8,110 1,583.4 玻利维亚 580 42.85 21,544.2 1,944 6.01 泰国 120 -87.76 19,650.83 397 -60.55 新加坡 54 -20.24 20,535.57 371 16.73 韩国 43 33.96 20,241.35 290 -22.24 日本 33 -7.62 25,581.82 141 -24.38 台湾 26 -51.9 21,387.08 611 3.89 菲律宾 20 37,721.15 23,414.45 40 -18.61 印度 10 - 21,192.4 35 303.5 英国 1 168.16 17,124 32
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。