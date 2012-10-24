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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:40 BJT

〔表格〕中国9月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一
览表（单位均为吨）

                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
未锻压镍(精炼镍+合金)         13,712       -30.39     16,393.94          110,972       -28.51
   原产地:
   俄罗斯联邦                  5,933       -45.96     16,233.79           45,094       -40.33
   挪威                        2,747       135.66     16,268.68           16,096        27.69
   加拿大                      1,798         7.84     17,228.36           19,295       -15.89
   澳大利亚                    1,253       -58.29     16,525.04           12,937       -37.32
   日本                          805        21.48     16,111.73            7,700         1.65
   英国                          355        27.06     16,577.84            2,313        64.35
   南非                          350       -48.41     16,752.54            3,408       -19.45
   巴西                          270            -     16,051.79            1,200        5,900
   台湾                          185       -53.79     14,495.87            1,036       -69.86
   朝鲜                            8       -33.11      15,037.5               35       -24.14
   美国                            4        -77.4        42,125               28       -45.45
   芬兰                            4       -99.13      14,999.5            1,323       -53.47
   韩国                            1       -29.08        23,069               36       -95.79
   津巴布韦                        -            -             -                3            -
   比利时                          -         -100             -                4        3,532
   法国                            -         -100             -              279       -61.41
   中华人民共和国                  -         -100             -              181       -92.02
   德国                            -            -             -                2      1,712.8

精炼铅                           610        11.33      2,077.15            5,823         4.97
   原产地:
   韩国                          607        17.11      2,074.26            4,581        52.84
   日本                            3       -45.21         2,662              147       -12.52
   乌克兰                          -            -             -              214            -
   澳大利亚                        -            -             -              202       -81.38
   尼日利亚                        -            -             -               21            -
   新加坡                          -            -             -              651            -
   朝鲜                            -            -             -                7       -42.44

精炼锌                        73,153       136.03      1,965.83          375,245        55.45
   原产地:
   澳大利亚                   24,355       447.02      1,940.08          110,548       166.18
   西班牙                     17,499            -      2,020.05           17,499            -
   哈萨克斯坦                 12,945        22.15      1,975.93           58,721         1.14
   秘鲁                        6,219        30.19      2,008.21           44,499        11.85
   韩国                        6,072         9.53      1,919.73           54,531         37.8
   朝鲜                        2,519       -23.37      1,805.81           21,176       -12.07
   日本                        2,466       113.56      1,948.24           22,902       210.96
   印度                          501        -49.8      1,883.33           29,332        87.35
   加拿大                        248       469.51      2,206.97            5,518       156.94
   土耳其                        165            -      1,799.93              796            -
   美国                           87         23.3      2,149.54              382         4.33
   伊朗                           71            -      1,918.58              191        90.26
   台湾                            5       -92.33       3,667.2              116        -6.53
   纳米比亚                        -            -             -            1,417       -72.51
   墨西哥                          -            -             -            1,668         41.4
   罗马尼亚                        -            -             -               61            -
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -              197            -
   巴西                            -            -             -            4,185       -33.22
   俄罗斯联邦                      -            -             -            1,504            -

锌合金                        11,472         -3.5      2,197.62          101,434        -9.65
   原产地:
   澳大利亚                    5,777       -15.33      2,198.35           47,115       -14.81
   韩国                        3,391        -6.59      2,250.16           32,874       -12.06
   日本                        1,092       128.34      2,290.26            9,528         81.1
   加拿大                        579        30.12      2,085.06            4,514        23.59
   台湾                          517        33.71      1,763.16            5,475       -22.63
   比利时                         64            -       2,373.3              470       134.61
   香港                           44       -45.85      2,097.64              722        11.54
   中华人民共和国                  7       -28.82      1,644.57              486         1.46
   奥地利                          2            -       2,333.5                2       103.87
   俄罗斯联邦                      -         -100             -               36       -77.24
   美国                            -         -100             -               17       -98.55
   越南                            -            -             -              110            -
   印度尼西亚                      -            -             -                3            -
   菲律宾                          -            -             -               10       -85.66
   泰国                            -            -             -               40       -84.92
   南非                            -            -             -               21            -
   德国                            -            -             -                5            -
   马来西亚                        -            -             -                5            -

精炼锡+锡合金                  3,397       -10.25     19,951.83           23,873        102.9
   原产地:
   印度尼西亚                  1,529       -16.02     19,391.19           11,722         89.5
   马来西亚                      981       699.35     19,531.77            8,110      1,583.4
   玻利维亚                      580        42.85      21,544.2            1,944         6.01
   泰国                          120       -87.76     19,650.83              397       -60.55
   新加坡                         54       -20.24     20,535.57              371        16.73
   韩国                           43        33.96     20,241.35              290       -22.24
   日本                           33        -7.62     25,581.82              141       -24.38
   台湾                           26        -51.9     21,387.08              611         3.89
   菲律宾                         20    37,721.15     23,414.45               40       -18.61
   印度                           10            -      21,192.4               35        303.5
   英国                            1       168.16        17,124               32

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