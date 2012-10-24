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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:40 BJT

〔表格〕中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    65,005,714         7.41        115.86      550,758,412         8.45
   原产地
   澳大利亚               34,498,451        19.21        113.15      257,231,033        19.87
   巴西                   13,772,118         7.31        125.16      115,514,278        10.37
   南非                    3,486,004        30.32        126.68       31,133,050         17.8
   乌克兰                  1,337,626        47.02        139.91       11,613,776        27.22
   伊朗                    1,318,308       -13.09         97.24       12,787,829        -1.77
   加拿大                    989,903        -3.63        147.88       11,007,647        32.98
   俄罗斯联邦                973,032          -46        110.73       10,144,719       -15.05
   马来西亚                  964,472        95.63         78.73        5,929,487        55.54
   印度                      788,669       -77.41        117.98       32,349,289       -47.39
   秘鲁                      681,434        -7.91        105.78        6,921,106         -4.3
   印度尼西亚                680,459       -38.33          60.8        8,822,056         2.21
   毛里塔尼亚                661,050       134.75         104.4        5,123,250         37.6
   塞拉利昂                  609,136 8,092,586.12        105.69        3,444,58245,762,915.69
   智利                      570,348        -46.1        122.15        6,761,260         9.51
   美国                      544,307        21.97        140.84        3,709,306       102.99
   哈萨克斯坦                469,406        29.54        117.76        4,193,694        19.19
   墨西哥                    458,182        37.92        103.36        1,856,573       -47.52
   委内瑞拉                  389,165       129.96        114.57        3,321,523       -13.35
   塞尔维亚                  277,100            -         85.52          277,100     6,134.72
   朝鲜                      220,718        -35.1         95.01        1,686,231        -8.31
   洪都拉斯                  184,835       259.63        109.88        1,056,821       184.74
   芬兰                      164,628       273.55        142.78          601,690       194.66
   蒙古                      147,032       -64.68         78.57        4,301,700        26.53
   利比里亚                  144,635       740.29        134.09        1,365,584     2,022.27
   越南                      144,136       -25.68         88.76        1,338,366       -47.96
   菲律宾                    112,275        28.32         87.69        1,268,758        68.61
   挪威                       74,161         3.34        104.05          688,611        18.29
   利比亚                     58,648            -        120.84           58,648        15.21
   摩洛哥                     54,663            -         76.16          111,124            -
   阿根廷                     52,165         6.67         88.99          339,370        76.77
   斯威士兰                   45,108            -         78.17          682,571            -
   阿塞拜疆                   36,536            -        135.11          176,737        -2.55
   泰国                       30,077         5.43         112.7          207,686        -64.5
   阿拉伯联合酋长国           20,909       -16.16        103.74          365,445       266.66
   韩国                       14,546       -30.61         67.21          165,313        62.63
   缅甸                       10,920       -96.53         91.75          894,941       -53.81
   沙特阿拉伯                  7,007            -         122.5           30,751        64.66
   土耳其                      6,675        -50.8        122.32          238,772       193.87
   巴基斯坦                    4,844       -64.36         43.36           13,927       -83.08
   埃及                        2,004            -           100            4,500            -
   日本                           20       -99.56           440           41,571       -15.86
   新西兰                          -            -             -          805,247        72.53
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           33,697       -21.74
   瑞典                            -         -100             -          829,510       -42.97
   肯尼亚                          -         -100             -           54,630       -20.69
   几内亚                          -         -100             -                1       -23.33
   塞内加尔                        -            -             -            2,484            -
   马里                            -         -100             -          122,304       965.93
   老挝                            -            -             -           19,380       48,350
   巴林                            -         -100             -          690,071        59.03
   卡塔尔                          -            -             -           42,833       -66.41
   阿曼                            -            -             -           19,80011,123,495.51
   西班牙                          -         -100             -           37,935        70.62
   葡萄牙                          -         -100             -           51,729       -68.99
   罗马尼亚                        -            -             -           54,141       884.25
   阿尔巴利亚                      -            -             -           37,986            -
   赞比亚                          -            -             -                1            -
   坦桑尼亚                        -            -             -               39    22,185.71
   德国                            -            -             -                5        389.6
   英国                            -         -100             -          175,942     1,555.69

钢材                       1,200,000         -9.8          1.28       10,520,000          -12
钢坯                          20,000        -23.4          1.49          270,000        -37.1
不锈钢                         4,010        13.75      2,885.77           42,967       -19.03

 出口:
铁矿砂                           140       -82.38        366.11            4,464        21.26
   目的地
   印度                          100            -           305              100            -
   韩国                           40        11.11        515.75              120       -13.23
   南非                            0            -             0               11          124
   德国                            -            -             -                3       -82.35
   澳大利亚                        -            -             -                7       -81.86
   台湾                            -            -             -               20            -
   日本                            -            -             -              321       287.26
   蒙古                            -         -100             -            3,704        52.32
   泰国                            -            -             -              177            -

钢材                       5,150,000         22.6          0.88       40,940,000         10.2
钢坯                               0         18.3             0                0        -77.1
不锈钢                            15       -42.45      4,633.67              134       -15.21

  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数

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