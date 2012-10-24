〔表格〕中国9月铁矿石、钢材进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 65,005,714 7.41 115.86 550,758,412 8.45 原产地 澳大利亚 34,498,451 19.21 113.15 257,231,033 19.87 巴西 13,772,118 7.31 125.16 115,514,278 10.37 南非 3,486,004 30.32 126.68 31,133,050 17.8 乌克兰 1,337,626 47.02 139.91 11,613,776 27.22 伊朗 1,318,308 -13.09 97.24 12,787,829 -1.77 加拿大 989,903 -3.63 147.88 11,007,647 32.98 俄罗斯联邦 973,032 -46 110.73 10,144,719 -15.05 马来西亚 964,472 95.63 78.73 5,929,487 55.54 印度 788,669 -77.41 117.98 32,349,289 -47.39 秘鲁 681,434 -7.91 105.78 6,921,106 -4.3 印度尼西亚 680,459 -38.33 60.8 8,822,056 2.21 毛里塔尼亚 661,050 134.75 104.4 5,123,250 37.6 塞拉利昂 609,136 8,092,586.12 105.69 3,444,58245,762,915.69 智利 570,348 -46.1 122.15 6,761,260 9.51 美国 544,307 21.97 140.84 3,709,306 102.99 哈萨克斯坦 469,406 29.54 117.76 4,193,694 19.19 墨西哥 458,182 37.92 103.36 1,856,573 -47.52 委内瑞拉 389,165 129.96 114.57 3,321,523 -13.35 塞尔维亚 277,100 - 85.52 277,100 6,134.72 朝鲜 220,718 -35.1 95.01 1,686,231 -8.31 洪都拉斯 184,835 259.63 109.88 1,056,821 184.74 芬兰 164,628 273.55 142.78 601,690 194.66 蒙古 147,032 -64.68 78.57 4,301,700 26.53 利比里亚 144,635 740.29 134.09 1,365,584 2,022.27 越南 144,136 -25.68 88.76 1,338,366 -47.96 菲律宾 112,275 28.32 87.69 1,268,758 68.61 挪威 74,161 3.34 104.05 688,611 18.29 利比亚 58,648 - 120.84 58,648 15.21 摩洛哥 54,663 - 76.16 111,124 - 阿根廷 52,165 6.67 88.99 339,370 76.77 斯威士兰 45,108 - 78.17 682,571 - 阿塞拜疆 36,536 - 135.11 176,737 -2.55 泰国 30,077 5.43 112.7 207,686 -64.5 阿拉伯联合酋长国 20,909 -16.16 103.74 365,445 266.66 韩国 14,546 -30.61 67.21 165,313 62.63 缅甸 10,920 -96.53 91.75 894,941 -53.81 沙特阿拉伯 7,007 - 122.5 30,751 64.66 土耳其 6,675 -50.8 122.32 238,772 193.87 巴基斯坦 4,844 -64.36 43.36 13,927 -83.08 埃及 2,004 - 100 4,500 - 日本 20 -99.56 440 41,571 -15.86 新西兰 - - - 805,247 72.53 特立尼达和多巴哥 - - - 33,697 -21.74 瑞典 - -100 - 829,510 -42.97 肯尼亚 - -100 - 54,630 -20.69 几内亚 - -100 - 1 -23.33 塞内加尔 - - - 2,484 - 马里 - -100 - 122,304 965.93 老挝 - - - 19,380 48,350 巴林 - -100 - 690,071 59.03 卡塔尔 - - - 42,833 -66.41 阿曼 - - - 19,80011,123,495.51 西班牙 - -100 - 37,935 70.62 葡萄牙 - -100 - 51,729 -68.99 罗马尼亚 - - - 54,141 884.25 阿尔巴利亚 - - - 37,986 - 赞比亚 - - - 1 - 坦桑尼亚 - - - 39 22,185.71 德国 - - - 5 389.6 英国 - -100 - 175,942 1,555.69 钢材 1,200,000 -9.8 1.28 10,520,000 -12 钢坯 20,000 -23.4 1.49 270,000 -37.1 不锈钢 4,010 13.75 2,885.77 42,967 -19.03 出口: 铁矿砂 140 -82.38 366.11 4,464 21.26 目的地 印度 100 - 305 100 - 韩国 40 11.11 515.75 120 -13.23 南非 0 - 0 11 124 德国 - - - 3 -82.35 澳大利亚 - - - 7 -81.86 台湾 - - - 20 - 日本 - - - 321 287.26 蒙古 - -100 - 3,704 52.32 泰国 - - - 177 - 钢材 5,150,000 22.6 0.88 40,940,000 10.2 钢坯 0 18.3 0 0 -77.1 不锈钢 15 -42.45 4,633.67 134 -15.21 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。