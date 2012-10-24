〔表格〕中国9月煤和焦炭进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关总署公布的9月煤、焦煤等进出口分项数据一览表(单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 煤炭（总） 14,858,540 -21.82 96.34 165,246,972 34.13 原产地: 印度尼西亚 4,204,155 -36.14 86.27 46,300,342 8.69 澳大利亚 2,868,920 -16.68 116.4 39,212,428 87.44 南非 1,821,401 3.06 104.52 11,710,488 125.04 越南 1,496,421 -8.26 65.88 12,290,606 -25.28 俄罗斯联邦 1,433,533 17.53 102.53 15,055,630 104.85 蒙古 1,386,230 -40.34 62.98 14,590,963 6.37 朝鲜 686,674 -43.75 93.15 9,479,345 14.39 加拿大 447,720 261.36 179.14 5,741,033 78.47 新西兰 184,568 92.38 151.57 557,893 126.75 哥伦比亚 165,000 -65.02 129.72 2,359,576 181.73 美国 162,965 30.37 110.23 7,467,645 91.81 吉尔吉斯斯坦 687 - 25.99 19,507 401.09 葡萄牙 191 - 325.34 191 - 缅甸 75 108.33 28.4 372 933.33 伊朗 - - - 144,695 - 秘鲁 - - - 15,498 - 土耳其 - - - 50 - 泰国 - - - 25 - 印度 - - - 27 73.57 马来西亚 - - - 158,743 -29.39 尼日利亚 - - - 25 - 莫桑比克 - - - 121,763 - 韩国 - - - 2,022 -97.23 老挝 - - - 18,108 -27.34 无烟煤 2,485,769 -23.74 81.66 25,741,926 -4.61 原产地: 越南 1,496,421 -8.26 65.88 12,289,056 -25.29 朝鲜 679,979 -43.78 92.62 9,426,142 15.05 俄罗斯联邦 264,559 92.94 133.9 2,434,608 166.3 澳大利亚 44,810 -84.07 133.88 1,494,176 6.57 秘鲁 - - - 15,498 - 韩国 - - - 2,000 29.01 印度尼西亚 - - - 26,325376,071,328.57 老挝 - - - 18,108 -27.34 伊朗 - - - 36,014 - 焦煤 2,420,260 -37.47 127.87 36,556,995 20.4 原产地: 蒙古 997,350 -56.78 73.46 12,769,850 -6.5 加拿大 447,720 261.36 179.14 4,904,646 121.33 澳大利亚 446,424 -31.17 158.63 8,399,653 34.22 俄罗斯联邦 214,699 -54.99 149.77 3,459,356 33.29 新西兰 184,568 442.57 151.57 557,893 203.01 印度尼西亚 129,482 -16.09 193.4 2,675,172 45.72 美国 16 -99.99 974.19 3,446,767 -0.81 印度 - - - 27 406.56 马来西亚 - - - 70,910 36.98 伊朗 - - - 108,680 - 哥伦比亚 - - - 42,279 35.22 莫桑比克 - - - 121,763 - 非焦煤，烟煤 7,593,913 4.91 95.72 70,691,401 108.6 原产地: 印度尼西亚 2,595,254 4.27 83.36 21,623,955 65.7 澳大利亚 2,207,278 12.97 109.08 25,268,542 130.11 南非 1,821,401 3.09 104.52 10,447,654 117.63 蒙古 368,685 9,345.34 35.99 1,453,567 22,732.03 俄罗斯联邦 272,469 -44.59 98.01 5,383,898 74.44 哥伦比亚 165,000 -65.02 129.72 2,317,297 390.19 美国 162,949 - 110.15 3,492,048 734.66 吉尔吉斯斯坦 687 - 25.99 19,507 401.09 葡萄牙 191 - 325.34 191 - 泰国 - - - 25 - 尼日利亚 - - - 25 - 加拿大 - - - 684,693 -18.13 焦炭及半焦炭 5 -99.97 1,405.2 231 -99.66 原产地: 意大利 5 - 930 8 - 韩国 0 - 0 1 - 马来西亚 0 - 0 1 - 德国 - -100 - 23 -80.97 美国 - - - 1 -57.09 英国 - - - 3 - 印度尼西亚 - - - 122 - 日本 - -100 - 51 -35.98 台湾 - - - 20 - 其他煤 2,351,902 -49.15 81.26 32,202,912 1.04 目的地: 印度尼西亚 1,479,419 -62.45 82 21,974,890 -20.7 俄罗斯联邦 681,805 498.2 77.28 3,777,768 401.26 澳大利亚 170,408 -69.55 95.95 4,049,544 77.69 蒙古 20,195 67.35 37.78 367,547 598.72 缅甸 75 108.33 28.4 372 933.33 加拿大 - - -
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。