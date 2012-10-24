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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 14:32 BJT

〔表格〕中国9月煤和焦炭进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关总署公布的9月煤、焦煤等进出口分项数据一览表(单位均为吨):  

                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%

  进口:
煤炭（总）                14,858,540       -21.82         96.34      165,246,972        34.13
   原产地:
   印度尼西亚              4,204,155       -36.14         86.27       46,300,342         8.69
   澳大利亚                2,868,920       -16.68         116.4       39,212,428        87.44
   南非                    1,821,401         3.06        104.52       11,710,488       125.04
   越南                    1,496,421        -8.26         65.88       12,290,606       -25.28
   俄罗斯联邦              1,433,533        17.53        102.53       15,055,630       104.85
   蒙古                    1,386,230       -40.34         62.98       14,590,963         6.37
   朝鲜                      686,674       -43.75         93.15        9,479,345        14.39
   加拿大                    447,720       261.36        179.14        5,741,033        78.47
   新西兰                    184,568        92.38        151.57          557,893       126.75
   哥伦比亚                  165,000       -65.02        129.72        2,359,576       181.73
   美国                      162,965        30.37        110.23        7,467,645        91.81
   吉尔吉斯斯坦                  687            -         25.99           19,507       401.09
   葡萄牙                        191            -        325.34              191            -
   缅甸                           75       108.33          28.4              372       933.33
   伊朗                            -            -             -          144,695            -
   秘鲁                            -            -             -           15,498            -
   土耳其                          -            -             -               50            -
   泰国                            -            -             -               25            -
   印度                            -            -             -               27        73.57
   马来西亚                        -            -             -          158,743       -29.39
   尼日利亚                        -            -             -               25            -
   莫桑比克                        -            -             -          121,763            -
   韩国                            -            -             -            2,022       -97.23
   老挝                            -            -             -           18,108       -27.34

无烟煤                     2,485,769       -23.74         81.66       25,741,926        -4.61
   原产地:
   越南                    1,496,421        -8.26         65.88       12,289,056       -25.29
   朝鲜                      679,979       -43.78         92.62        9,426,142        15.05
   俄罗斯联邦                264,559        92.94         133.9        2,434,608        166.3
   澳大利亚                   44,810       -84.07        133.88        1,494,176         6.57
   秘鲁                            -            -             -           15,498            -
   韩国                            -            -             -            2,000        29.01
   印度尼西亚                      -            -             -           26,325376,071,328.57
   老挝                            -            -             -           18,108       -27.34
   伊朗                            -            -             -           36,014            -

焦煤                       2,420,260       -37.47        127.87       36,556,995         20.4
   原产地:
   蒙古                      997,350       -56.78         73.46       12,769,850         -6.5
   加拿大                    447,720       261.36        179.14        4,904,646       121.33
   澳大利亚                  446,424       -31.17        158.63        8,399,653        34.22
   俄罗斯联邦                214,699       -54.99        149.77        3,459,356        33.29
   新西兰                    184,568       442.57        151.57          557,893       203.01
   印度尼西亚                129,482       -16.09         193.4        2,675,172        45.72
   美国                           16       -99.99        974.19        3,446,767        -0.81
   印度                            -            -             -               27       406.56
   马来西亚                        -            -             -           70,910        36.98
   伊朗                            -            -             -          108,680            -
   哥伦比亚                        -            -             -           42,279        35.22
   莫桑比克                        -            -             -          121,763            -

非焦煤，烟煤               7,593,913         4.91         95.72       70,691,401        108.6
   原产地:
   印度尼西亚              2,595,254         4.27         83.36       21,623,955         65.7
   澳大利亚                2,207,278        12.97        109.08       25,268,542       130.11
   南非                    1,821,401         3.09        104.52       10,447,654       117.63
   蒙古                      368,685     9,345.34         35.99        1,453,567    22,732.03
   俄罗斯联邦                272,469       -44.59         98.01        5,383,898        74.44
   哥伦比亚                  165,000       -65.02        129.72        2,317,297       390.19
   美国                      162,949            -        110.15        3,492,048       734.66
   吉尔吉斯斯坦                  687            -         25.99           19,507       401.09
   葡萄牙                        191            -        325.34              191            -
   泰国                            -            -             -               25            -
   尼日利亚                        -            -             -               25            -
   加拿大                          -            -             -          684,693       -18.13

焦炭及半焦炭                       5       -99.97       1,405.2              231       -99.66
   原产地:
   意大利                          5            -           930                8            -
   韩国                            0            -             0                1            -
   马来西亚                        0            -             0                1            -
   德国                            -         -100             -               23       -80.97
   美国                            -            -             -                1       -57.09
   英国                            -            -             -                3            -
   印度尼西亚                      -            -             -              122            -
   日本                            -         -100             -               51       -35.98
   台湾                            -            -             -               20            -

其他煤                     2,351,902       -49.15         81.26       32,202,912         1.04
   目的地:
   印度尼西亚              1,479,419       -62.45            82       21,974,890        -20.7
   俄罗斯联邦                681,805        498.2         77.28        3,777,768       401.26
   澳大利亚                  170,408       -69.55         95.95        4,049,544        77.69
   蒙古                       20,195        67.35         37.78          367,547       598.72
   缅甸                           75       108.33          28.4              372       933.33
   加拿大                          -            -             -

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