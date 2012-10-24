〔表格〕中国9月铜进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等 进出口数据一览表(单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 294,591 6.93 7,816.36 2,681,981 49.89 原产地 智利 116,216 8.08 7,800.72 1,032,657 23.75 印度 26,669 3.36 7,837.13 198,412 34.88 日本 24,244 -14.7 7,876.03 171,250 34.82 澳大利亚 18,471 37.22 7,886.11 121,789 23.47 哈萨克斯坦 16,446 -1.02 7,641.7 129,288 7.99 秘鲁 12,825 55.02 7,781.96 86,577 77.52 韩国 12,055 -8.83 7,871.83 123,025 61.83 赞比亚 9,723 -6.23 7,856.24 109,577 23.47 刚果（金） 9,349 -5.74 7,538.38 122,585 149.87 比利时 8,325 26.88 7,824.58 116,602 463.55 保加利亚 7,392 269.68 7,832.91 51,374 153.73 德国 6,490 29.48 7,778.31 66,932 719.4 波兰 6,329 -44.19 7,992.81 66,840 20.52 中华人民共和国 5,084 - 7,775.79 8,789 452.19 菲律宾 4,398 -44.34 8,279.39 30,781 -37.72 芬兰 3,400 91.44 7,996.79 35,243 1,631.48 印度尼西亚 2,351 370.36 8,019.99 3,902 -32.44 美国 1,292 945.94 7,768.22 88,805 11,568.54 南非 1,203 4.61 7,595.79 9,290 125.1 老挝 890 -10.05 7,486.9 5,641 1.47 巴西 771 -66.34 8,115.95 9,874 -28.44 西班牙 497 438.24 7,449.98 12,420 13,349.81 朝鲜 90 64.89 7,666.2 657 28.09 尼日利亚 25 - 7,053.44 65 - 瑞典 25 - 7,551.68 24,200 31,563.52 香港 20 - 8,642.15 20 - 台湾 7 564.5 7,028 48 -20.29 马来西亚 3 -66.67 10,750 77 -1.53 瑞士 0 -98.62 0 19 976.79 国别（地区）不详 - - - 1,031 - 墨西哥 - -100 - 14,242 162.92 加拿大 - - - 1 5,809.09 玻利维亚 - - - 500 -19.49 乌克兰 - -100 - 998 -41.29 俄罗斯联邦 - -100 - 29,595 1,353.69 阿拉伯联合酋长国 - - - 27 - 刚果（布） - - - 1,601 176.16 新加坡 - - - 83 -64.18 蒙古 - - - 120 200.3 巴基斯坦 - - - 338 131.63 奥地利 - - - 1,693 - 挪威 - - - 1,459 - 荷兰 - - - 501 - 缅甸 - -100 - 2,950 2,850.06 法国 - - - 100 7,223.59 铜阳极 39,135 14.37 7,492.18 384,474 24.95 原产地 赞比亚 13,623 11.45 7,351.31 132,580 14.33 智利 11,347 27.79 7,602.46 111,275 21.17 刚果（金） 7,662 -18.15 7,057.97 74,755 11.57 秘鲁 2,166 - 7,739.42 30,373 1,101.68 巴基斯坦 1,278 -5.9 11,501.1 10,676 17.2 土耳其 976 -18.86 7,262.35 2,583 -46.07 墨西哥 745 - 7,570.89 1,625 57.16 台湾 605 95.09 5,559.93 3,396 16.76 阿拉伯联合酋长国 159 0.06 7,511.3 1,584 126.15 泰国 101 291.35 6,209.14 709 311.19 南非 100 - 5,957.16 541 -37.29 埃及 81 - 7,151.27 244 - 俄罗斯联邦 78 -37.57 7,332.79 1,318 168.2 中华人民共和国 65 -20.73 8,205.54 829 19.35 尼日利亚 46 -61.66 7,583.22 797 308.37 韩国 31 67.38 5,410.58 417 189.4 日本 31 -26.25 8,914.29 164 20.45 约旦 20 - 7,160.15 20 - 美国 10 -81.24 5,560.7 275 -38.49 澳大利亚 8 - 7,113.75 59 -61.02 马来西亚 3 - 3,750 99 -13.22 加拿大 0 -75.25 0 1 -98.32 阿塞拜疆 - - - 234 50.51 阿根廷 - - - 55 - 沙特阿拉伯 - - - 186 - 香港 - - - 118 - 朝鲜 - - - 2 - 老挝 - - - 362 -22.27 伊朗 - -100 - 282 -46.35 格鲁吉亚 - - - 116 428.12 肯尼亚 - - - 88 299.96 吉尔吉斯
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。