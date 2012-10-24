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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 14:32 BJT

〔表格〕中国9月铜进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等
进出口数据一览表(单位均为吨):

                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
精炼铜                       294,591         6.93      7,816.36        2,681,981        49.89
   原产地
   智利                      116,216         8.08      7,800.72        1,032,657        23.75
   印度                       26,669         3.36      7,837.13          198,412        34.88
   日本                       24,244        -14.7      7,876.03          171,250        34.82
   澳大利亚                   18,471        37.22      7,886.11          121,789        23.47
   哈萨克斯坦                 16,446        -1.02       7,641.7          129,288         7.99
   秘鲁                       12,825        55.02      7,781.96           86,577        77.52
   韩国                       12,055        -8.83      7,871.83          123,025        61.83
   赞比亚                      9,723        -6.23      7,856.24          109,577        23.47
   刚果（金）                  9,349        -5.74      7,538.38          122,585       149.87
   比利时                      8,325        26.88      7,824.58          116,602       463.55
   保加利亚                    7,392       269.68      7,832.91           51,374       153.73
   德国                        6,490        29.48      7,778.31           66,932        719.4
   波兰                        6,329       -44.19      7,992.81           66,840        20.52
   中华人民共和国              5,084            -      7,775.79            8,789       452.19
   菲律宾                      4,398       -44.34      8,279.39           30,781       -37.72
   芬兰                        3,400        91.44      7,996.79           35,243     1,631.48
   印度尼西亚                  2,351       370.36      8,019.99            3,902       -32.44
   美国                        1,292       945.94      7,768.22           88,805    11,568.54
   南非                        1,203         4.61      7,595.79            9,290        125.1
   老挝                          890       -10.05       7,486.9            5,641         1.47
   巴西                          771       -66.34      8,115.95            9,874       -28.44
   西班牙                        497       438.24      7,449.98           12,420    13,349.81
   朝鲜                           90        64.89       7,666.2              657        28.09
   尼日利亚                       25            -      7,053.44               65            -
   瑞典                           25            -      7,551.68           24,200    31,563.52
   香港                           20            -      8,642.15               20            -
   台湾                            7        564.5         7,028               48       -20.29
   马来西亚                        3       -66.67        10,750               77        -1.53
   瑞士                            0       -98.62             0               19       976.79
   国别（地区）不详                -            -             -            1,031            -
   墨西哥                          -         -100             -           14,242       162.92
   加拿大                          -            -             -                1     5,809.09
   玻利维亚                        -            -             -              500       -19.49
   乌克兰                          -         -100             -              998       -41.29
   俄罗斯联邦                      -         -100             -           29,595     1,353.69
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -               27            -
   刚果（布）                      -            -             -            1,601       176.16
   新加坡                          -            -             -               83       -64.18
   蒙古                            -            -             -              120        200.3
   巴基斯坦                        -            -             -              338       131.63
   奥地利                          -            -             -            1,693            -
   挪威                            -            -             -            1,459            -
   荷兰                            -            -             -              501            -
   缅甸                            -         -100             -            2,950     2,850.06
   法国                            -            -             -              100     7,223.59

铜阳极                        39,135        14.37      7,492.18          384,474        24.95
   原产地 
   赞比亚                     13,623        11.45      7,351.31          132,580        14.33
   智利                       11,347        27.79      7,602.46          111,275        21.17
   刚果（金）                  7,662       -18.15      7,057.97           74,755        11.57
   秘鲁                        2,166            -      7,739.42           30,373     1,101.68
   巴基斯坦                    1,278         -5.9      11,501.1           10,676         17.2
   土耳其                        976       -18.86      7,262.35            2,583       -46.07
   墨西哥                        745            -      7,570.89            1,625        57.16
   台湾                          605        95.09      5,559.93            3,396        16.76
   阿拉伯联合酋长国              159         0.06       7,511.3            1,584       126.15
   泰国                          101       291.35      6,209.14              709       311.19
   南非                          100            -      5,957.16              541       -37.29
   埃及                           81            -      7,151.27              244            -
   俄罗斯联邦                     78       -37.57      7,332.79            1,318        168.2
   中华人民共和国                 65       -20.73      8,205.54              829        19.35
   尼日利亚                       46       -61.66      7,583.22              797       308.37
   韩国                           31        67.38      5,410.58              417        189.4
   日本                           31       -26.25      8,914.29              164        20.45
   约旦                           20            -      7,160.15               20            -
   美国                           10       -81.24       5,560.7              275       -38.49
   澳大利亚                        8            -      7,113.75               59       -61.02
   马来西亚                        3            -         3,750               99       -13.22
   加拿大                          0       -75.25             0                1       -98.32
   阿塞拜疆                        -            -             -              234        50.51
   阿根廷                          -            -             -               55            -
   沙特阿拉伯                      -            -             -              186            -
   香港                            -            -             -              118            -
   朝鲜                            -            -             -                2            -
   老挝                            -            -             -              362       -22.27
   伊朗                            -         -100             -              282       -46.35
   格鲁吉亚                        -            -             -              116       428.12
   肯尼亚                          -            -             -               88       299.96
   吉尔吉斯

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