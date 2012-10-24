〔表格〕中国9月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（单位均为吨）： --------9月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,378,951 20.06 12.6 10,453,951 22.2 原产地: 卡塔尔 612,542 124.01 18.77 3,702,411 185.99 澳大利亚 259,620 -19.94 3.33 2,590,000 -0.37 马来西亚 250,284 103.63 8.7 1,275,666 5.18 也门共和国 136,600 - 12.95 469,433 -30.59 印度尼西亚 60,542 -66.67 3.88 1,755,343 27.15 尼日利亚 59,346 -67.69 14.04 179,165 -69.89 韩国 18 - 27.79 26 - 特立尼达和多巴哥 - - - 50,988 -81 埃及 - - - 57,804 -50.2 俄罗斯联邦 - -100 - 251,459 33.4 阿尔及利亚 - - - 58,167 - 阿曼 - - - 63,488 - 按进口港分: 天然气 1,378,951 20.06 12.6 10,453,951 22.2 海关: 深圳海关 508,318 -22.77 10.38 4,415,048 -9.51 上海海关 250,302 281.44 8.7 1,445,802 10.28 南京海关 225,628 26.47 18.77 1,541,088 259.66 福州海关 187,953 -23.72 9.62 2,045,001 5.63 大连海关 112,932 - 18.76 913,194 - 宁波海关 93,819 - 18.79 93,819 - 管道天然气 1,365,522 39.09 10.26 11,212,540 52.81 原产地: 土库曼斯坦 1,350,278 37.53 10.27 11,195,855 52.58 乌兹别克斯坦 15,244 - 9.13 16,684 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。