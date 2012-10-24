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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 14:32 BJT

〔表格〕中国9月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                              --------9月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
天然气                     1,378,951        20.06          12.6       10,453,951         22.2
  原产地: 
   卡塔尔                    612,542       124.01         18.77        3,702,411       185.99
   澳大利亚                  259,620       -19.94          3.33        2,590,000        -0.37
   马来西亚                  250,284       103.63           8.7        1,275,666         5.18
   也门共和国                136,600            -         12.95          469,433       -30.59
   印度尼西亚                 60,542       -66.67          3.88        1,755,343        27.15
   尼日利亚                   59,346       -67.69         14.04          179,165       -69.89
   韩国                           18            -         27.79               26            -
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           50,988          -81
   埃及                            -            -             -           57,804        -50.2
   俄罗斯联邦                      -         -100             -          251,459         33.4
   阿尔及利亚                      -            -             -           58,167            -
   阿曼                            -            -             -           63,488            -

 按进口港分: 
天然气                     1,378,951        20.06          12.6       10,453,951         22.2
  海关: 
深圳海关                     508,318       -22.77         10.38        4,415,048        -9.51
上海海关                     250,302       281.44           8.7        1,445,802        10.28
南京海关                     225,628        26.47         18.77        1,541,088       259.66
福州海关                     187,953       -23.72          9.62        2,045,001         5.63
大连海关                     112,932            -         18.76          913,194            -
宁波海关                      93,819            -         18.79           93,819            -

管道天然气                 1,365,522        39.09         10.26       11,212,540        52.81
  原产地: 
   土库曼斯坦              1,350,278        37.53         10.27       11,195,855        52.58
   乌兹别克斯坦               15,244            -          9.13           16,684            -


 出口
天然气                             -            -             -                -            -
  目的地:


  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）

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