〔表格〕中国9月成品油出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关总署公布的9月成品油出口分项数据一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 288,019 - 1,000.12 2,118,675 - 目的地: 印度尼西亚 139,803 - 1,109.27 1,208,927 - 新加坡 105,739 - 909.22 616,786 - 越南 14,147 - 736.2 103,773 - 朝鲜 10,673 - 1,065.17 43,797 - 澳门 8,001 - 864.61 43,660 - 缅甸 5,536 - 962.69 46,740 - 哈萨克斯坦 4,121 - 680 7,475 - 菲律宾 - - - 47,515 - 石脑油 - - - 192,563 - 目的地: 韩国 - - - 100,129 - 日本 - - - 92,433 - 航空煤油 532,903 17.84 996.74 5,404,495 8.17 目的地: 香港 222,734 1.96 986.07 2,132,945 -7.32 美国 58,372 82.35 1,043.16 601,616 28.28 越南 52,714 -37.37 929.57 567,906 28.93 新加坡 47,478 1,166.32 948.74 196,367 82.83 德国 21,413 201.38 1,033.26 201,449 14.85 阿拉伯联合酋长国 19,351 660.41 1,039.13 203,427 78.36 荷兰 18,708 464.11 1,037.8 199,127 55.46 俄罗斯联邦 9,885 106.48 1,052.43 103,141 20.69 马来西亚 9,462 260.52 1,026.08 101,784 -36.38 日本 9,203 210.92 1,030.97 109,255 34.11 加拿大 8,712 59.57 1,046.26 91,472 8.2 英国 8,594 163.82 1,038.22 87,775 19.62 澳门 8,374 -42.67 862.68 114,971 4.91 澳大利亚 6,876 - 1,026.24 62,311 49.23 芬兰 4,703 224.29 1,043.65 44,029 55.12 韩国 4,679 -83.12 1,027.07 179,030 -25.1 法国 3,417 -33.82 1,079.83 39,570 -46.84 埃塞俄比亚 2,236 3.71 1,108.86 25,716 66.6 台湾 1,824 518.13 1,031.87 16,274 76.04 土耳其 1,682 -33 1,084.84 21,584 6.9 泰国 1,581 -5.42 1,031.63 17,893 6.83 瑞士 1,396 344 1,074.39 12,673 1,603.68 卡塔尔 1,307 11.65 1,085.72 18,504 72.61 瑞典 1,291 -33.86 1,086.92 16,648 2.56 意大利 1,013 -1.99 1,082.65 11,788 162.58 奥地利 739 -50.06 1,082.48 9,760 -19.31 印度尼西亚 733 73.29 1,104.36 8,127 69.27 斯里兰卡 537 57.14 1,080.2 4,554 40.06 以色列 498 -34.44 1,086.68 6,170 -6.28 伊朗 463 -39.74 1,093.78 4,945 -26.42 波兰 449 - 1,080.36 2,149 - 菲律宾 435 -34.51 1,022.39 126,109 102.39 蒙古 356 -18.39 1,076.71 3,555 8.3 哈萨克斯坦 347 -28.65 1,090.23 4,236 9.49 巴基斯坦 280 -32.68 1,090.67 3,645 9.88 朝鲜 273 -98.07 1,090.49 39,346 3.94 马尔代夫 212 2,292.12 1,137.24 644 7,165.68 乌兹别克斯坦 162 -13.18 1,074.25 2,090 17.06 卢森堡 156 -21.24 1,069.88 1,784 3.34 毛里求斯 131 - 1,019.5 1,436 1,529.95 土库曼斯坦 112 -45.34 1,117.4 1,430 -6.07 匈牙利 8 - 1,002.63 8 - 印度 7 -90.03 958.29 29 -98.48 巴拿马 3 - 1,042.67 3 - 新西兰 - -100 - 5,417 -22.3 白俄罗斯 - - - 151 - 阿富汗 - - - 227 - 沙特阿拉伯 - - - 27 95.06 孟加拉国 - - - 7 -86.95 西班牙 - - - 13 71.02 津巴布韦 - - - 119 -85.28 安哥拉 - -100 - 1,259 247.1 其他煤油 0 -99.93 0 215 -99.36 目的地: 新加坡 0 - 0 32 -0.08 泰国 - - - 37 - 台湾 - - - 18 - 马来西亚 - - - 19 - 香港 - -100 - 109 -6.55 轻柴油 170,227 -12.04 978.99 1,046,492 -37.95 目的地: 印度尼西亚 68,063 20.32 955.42 165,817 -46.84 香港 40,878 5,402.11 1,068.79 244,767 -23.85 新加坡 27,070 -21.41 919.57 127,355 -18.62 朝鲜 8,374 -61.2 951.65 30,201 -56.64 澳门 6,900 16.71 907.41 56,577 6.33 缅甸 6,587 399.57 868.05 52,716
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。