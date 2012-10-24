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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:32 BJT

〔表格〕中国9月成品油出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关总署公布的9月成品油出口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                         288,019            -      1,000.12        2,118,675            -
  目的地:                                        
   印度尼西亚                139,803            -      1,109.27        1,208,927            -
   新加坡                    105,739            -        909.22          616,786            -
   越南                       14,147            -         736.2          103,773            -
   朝鲜                       10,673            -      1,065.17           43,797            -
   澳门                        8,001            -        864.61           43,660            -
   缅甸                        5,536            -        962.69           46,740            -
   哈萨克斯坦                  4,121            -           680            7,475            -
   菲律宾                          -            -             -           47,515            -

石脑油                             -            -             -          192,563            -
  目的地: 
   韩国                            -            -             -          100,129            -
   日本                            -            -             -           92,433            -

航空煤油                     532,903        17.84        996.74        5,404,495         8.17
  目的地: 
   香港                      222,734         1.96        986.07        2,132,945        -7.32
   美国                       58,372        82.35      1,043.16          601,616        28.28
   越南                       52,714       -37.37        929.57          567,906        28.93
   新加坡                     47,478     1,166.32        948.74          196,367        82.83
   德国                       21,413       201.38      1,033.26          201,449        14.85
   阿拉伯联合酋长国           19,351       660.41      1,039.13          203,427        78.36
   荷兰                       18,708       464.11       1,037.8          199,127        55.46
   俄罗斯联邦                  9,885       106.48      1,052.43          103,141        20.69
   马来西亚                    9,462       260.52      1,026.08          101,784       -36.38
   日本                        9,203       210.92      1,030.97          109,255        34.11
   加拿大                      8,712        59.57      1,046.26           91,472          8.2
   英国                        8,594       163.82      1,038.22           87,775        19.62
   澳门                        8,374       -42.67        862.68          114,971         4.91
   澳大利亚                    6,876            -      1,026.24           62,311        49.23
   芬兰                        4,703       224.29      1,043.65           44,029        55.12
   韩国                        4,679       -83.12      1,027.07          179,030        -25.1
   法国                        3,417       -33.82      1,079.83           39,570       -46.84
   埃塞俄比亚                  2,236         3.71      1,108.86           25,716         66.6
   台湾                        1,824       518.13      1,031.87           16,274        76.04
   土耳其                      1,682          -33      1,084.84           21,584          6.9
   泰国                        1,581        -5.42      1,031.63           17,893         6.83
   瑞士                        1,396          344      1,074.39           12,673     1,603.68
   卡塔尔                      1,307        11.65      1,085.72           18,504        72.61
   瑞典                        1,291       -33.86      1,086.92           16,648         2.56
   意大利                      1,013        -1.99      1,082.65           11,788       162.58
   奥地利                        739       -50.06      1,082.48            9,760       -19.31
   印度尼西亚                    733        73.29      1,104.36            8,127        69.27
   斯里兰卡                      537        57.14       1,080.2            4,554        40.06
   以色列                        498       -34.44      1,086.68            6,170        -6.28
   伊朗                          463       -39.74      1,093.78            4,945       -26.42
   波兰                          449            -      1,080.36            2,149            -
   菲律宾                        435       -34.51      1,022.39          126,109       102.39
   蒙古                          356       -18.39      1,076.71            3,555          8.3
   哈萨克斯坦                    347       -28.65      1,090.23            4,236         9.49
   巴基斯坦                      280       -32.68      1,090.67            3,645         9.88
   朝鲜                          273       -98.07      1,090.49           39,346         3.94
   马尔代夫                      212     2,292.12      1,137.24              644     7,165.68
   乌兹别克斯坦                  162       -13.18      1,074.25            2,090        17.06
   卢森堡                        156       -21.24      1,069.88            1,784         3.34
   毛里求斯                      131            -       1,019.5            1,436     1,529.95
   土库曼斯坦                    112       -45.34       1,117.4            1,430        -6.07
   匈牙利                          8            -      1,002.63                8            -
   印度                            7       -90.03        958.29               29       -98.48
   巴拿马                          3            -      1,042.67                3            -
   新西兰                          -         -100             -            5,417        -22.3
   白俄罗斯                        -            -             -              151            -
   阿富汗                          -            -             -              227            -
   沙特阿拉伯                      -            -             -               27        95.06
   孟加拉国                        -            -             -                7       -86.95
   西班牙                          -            -             -               13        71.02
   津巴布韦                        -            -             -              119       -85.28
   安哥拉                          -         -100             -            1,259        247.1

其他煤油                           0       -99.93             0              215       -99.36
  目的地: 
   新加坡                          0            -             0               32        -0.08
   泰国                            -            -             -               37            -
   台湾                            -            -             -               18            -
   马来西亚                        -            -             -               19            -
   香港                            -         -100             -              109        -6.55

轻柴油                       170,227       -12.04        978.99        1,046,492       -37.95
  目的地: 
   印度尼西亚                 68,063        20.32        955.42          165,817       -46.84
   香港                       40,878     5,402.11      1,068.79          244,767       -23.85
   新加坡                     27,070       -21.41        919.57          127,355       -18.62
   朝鲜                        8,374        -61.2        951.65           30,201       -56.64
   澳门                        6,900        16.71        907.41           56,577         6.33
   缅甸                        6,587       399.57        868.05           52,716

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