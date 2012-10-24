版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:32 BJT

〔表格〕中国9月成品油进口分项数据

路透北京10月24日电--以下是中国海关总署公布的9月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                              43            -      5,671.44            4,476            -
  原产地:
   日本                           24            -      7,307.54               24            -
   法国                           19            -      3,604.79              208            -
   英国                            -            -             -                6            -
   德国                            -            -             -               37            -
   台湾                            -            -             -            4,200            -

石脑油                       252,125            -        953.36        2,047,520            -
  原产地:
   韩国                      140,562            -        930.58          906,646            -
   沙特阿拉伯                 55,740            -        972.48          130,924            -
   荷兰                       30,774            -       1,021.1           30,774            -
   印度                       25,048            -        955.35          213,004            -
   日本                            1            -         2,606               16            -
   挪威                            -            -             -           67,431            -
   美国                            -            -             -           69,909            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -           89,545            -
   马来西亚                        -            -             -          129,210            -
   泰国                            -            -             -           42,162            -
   伊朗                            -            -             -          367,899            -

航空煤油                     463,809       -11.55      1,033.05        3,703,794        -7.79
  原产地:
   韩国                      340,797         9.48      1,024.39        2,906,855       -12.57
   日本                      116,614         9.57      1,055.99          513,680        29.79
   台湾                        3,400            -      1,085.95           66,578     2,872.51
   新加坡                      2,998       -87.39      1,064.09          104,431       191.88
   香港                            -         -100             -           27,000       -79.51
   马来西亚                        -         -100             -           85,251        -3.15

其他煤油                      65,270       420.06      1,215.87          474,356        -1.07
  原产地:
   马来西亚                   31,157     6,232.18      1,122.24          156,151       776.67
   新加坡                     14,138     1,240.37       1,067.5          192,648        11.74
   韩国                        8,697       828.93      1,517.93           28,600       -70.16
   台湾                        5,985         57.3      1,536.62           46,156       -28.93
   俄罗斯联邦                  4,920            -      1,259.35            7,249       -61.38
   美国                          206       -49.29       1,618.4            4,532       -52.75
   比利时                         72       -96.16      1,981.24            3,118       -46.43
   日本                           47       -97.69      2,642.72           27,245       -13.29
   南非                           25          -50      2,496.92              226       -18.16
   法国                           19       -97.29      1,216.58            1,041       -72.65
   德国                            4       -88.58      3,374.25               97       -45.95
   加拿大                          1            -         8,437                4    18,047.62
   沙特阿拉伯                      -         -100             -            6,732       -52.66
   英国                            -            -             -               48       -25.19
   卡塔尔                          -            -             -              508            -

轻柴油                         2,538       -98.64        979.94          735,276       -53.48
  原产地:
   韩国                        2,538        -98.1        979.94          344,476       -45.07
   泰国                            -         -100             -            1,587       -90.04
   俄罗斯联邦                      -         -100             -          224,635       -48.29
   利比里亚                        -            -             -               29            -
   台湾                            -            -             -           39,896        -78.6
   印度                            -            -             -               95            -
   香港                            -            -             -           26,00029,885,185.06
   印度尼西亚                      -            -             -               15       -42.47
   新加坡                          -         -100             -           29,675        -77.2
   日本                            -            -             -           68,868       -50.06

5-7号燃料油                2,335,660        57.25        686.44       18,357,552         2.07
  原产地:
   俄罗斯联邦                821,872       141.86        711.67        5,741,533        31.08
   韩国                      377,258        59.71         688.2        2,377,348        -1.53
   委内瑞拉                  355,089        65.06        631.46        3,800,676         4.53
   新加坡                    310,429       -23.22        683.98        2,578,490        -2.46
   马来西亚                  122,235       -16.13        681.07        1,597,201       -27.44
   哈萨克斯坦                107,519        27.04        681.26          523,330       -14.08
   日本                      100,325       107.11        683.11          678,015       -15.47
   澳大利亚                   69,437            -           650           74,444            -
   台湾                       69,372            -        732.97          121,349            -
   沙特阿拉伯                  1,254       553.12           570            3,213        -98.8
   科威特                        547       216.74        526.18            1,817       245.46
   伊朗                          207            -         610.2            1,084       153.56
   印度尼西亚                     80            -        551.65          516,836        87.96
   吉尔吉斯斯坦                   36            -        401.56              819       -88.77
   埃及                            -         -100             -              932        12.38
   巴拿马                          -            -             -            1,953            -
   巴林                            -         -100             -            6,191         70.6
   苏丹                            -            -             -            2,341        84.55
   乌克兰                          -            -             -          119,668       -63.23
   乌兹别克斯坦                    -            -             -            2,908       -63.98
   阿曼                            -            -             -              498            -
   印度                            -            -             -              997            -
   香港                            -         -100             -           11,756        -63.5
   卡塔尔                          -            -             -              140            -
   土库曼斯坦                      -            -             -           99,397            -
   阿拉伯联合酋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐