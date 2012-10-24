〔表格〕中国9月成品油进口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电--以下是中国海关总署公布的9月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 43 - 5,671.44 4,476 - 原产地: 日本 24 - 7,307.54 24 - 法国 19 - 3,604.79 208 - 英国 - - - 6 - 德国 - - - 37 - 台湾 - - - 4,200 - 石脑油 252,125 - 953.36 2,047,520 - 原产地: 韩国 140,562 - 930.58 906,646 - 沙特阿拉伯 55,740 - 972.48 130,924 - 荷兰 30,774 - 1,021.1 30,774 - 印度 25,048 - 955.35 213,004 - 日本 1 - 2,606 16 - 挪威 - - - 67,431 - 美国 - - - 69,909 - 巴布亚新几内亚 - - - 89,545 - 马来西亚 - - - 129,210 - 泰国 - - - 42,162 - 伊朗 - - - 367,899 - 航空煤油 463,809 -11.55 1,033.05 3,703,794 -7.79 原产地: 韩国 340,797 9.48 1,024.39 2,906,855 -12.57 日本 116,614 9.57 1,055.99 513,680 29.79 台湾 3,400 - 1,085.95 66,578 2,872.51 新加坡 2,998 -87.39 1,064.09 104,431 191.88 香港 - -100 - 27,000 -79.51 马来西亚 - -100 - 85,251 -3.15 其他煤油 65,270 420.06 1,215.87 474,356 -1.07 原产地: 马来西亚 31,157 6,232.18 1,122.24 156,151 776.67 新加坡 14,138 1,240.37 1,067.5 192,648 11.74 韩国 8,697 828.93 1,517.93 28,600 -70.16 台湾 5,985 57.3 1,536.62 46,156 -28.93 俄罗斯联邦 4,920 - 1,259.35 7,249 -61.38 美国 206 -49.29 1,618.4 4,532 -52.75 比利时 72 -96.16 1,981.24 3,118 -46.43 日本 47 -97.69 2,642.72 27,245 -13.29 南非 25 -50 2,496.92 226 -18.16 法国 19 -97.29 1,216.58 1,041 -72.65 德国 4 -88.58 3,374.25 97 -45.95 加拿大 1 - 8,437 4 18,047.62 沙特阿拉伯 - -100 - 6,732 -52.66 英国 - - - 48 -25.19 卡塔尔 - - - 508 - 轻柴油 2,538 -98.64 979.94 735,276 -53.48 原产地: 韩国 2,538 -98.1 979.94 344,476 -45.07 泰国 - -100 - 1,587 -90.04 俄罗斯联邦 - -100 - 224,635 -48.29 利比里亚 - - - 29 - 台湾 - - - 39,896 -78.6 印度 - - - 95 - 香港 - - - 26,00029,885,185.06 印度尼西亚 - - - 15 -42.47 新加坡 - -100 - 29,675 -77.2 日本 - - - 68,868 -50.06 5-7号燃料油 2,335,660 57.25 686.44 18,357,552 2.07 原产地: 俄罗斯联邦 821,872 141.86 711.67 5,741,533 31.08 韩国 377,258 59.71 688.2 2,377,348 -1.53 委内瑞拉 355,089 65.06 631.46 3,800,676 4.53 新加坡 310,429 -23.22 683.98 2,578,490 -2.46 马来西亚 122,235 -16.13 681.07 1,597,201 -27.44 哈萨克斯坦 107,519 27.04 681.26 523,330 -14.08 日本 100,325 107.11 683.11 678,015 -15.47 澳大利亚 69,437 - 650 74,444 - 台湾 69,372 - 732.97 121,349 - 沙特阿拉伯 1,254 553.12 570 3,213 -98.8 科威特 547 216.74 526.18 1,817 245.46 伊朗 207 - 610.2 1,084 153.56 印度尼西亚 80 - 551.65 516,836 87.96 吉尔吉斯斯坦 36 - 401.56 819 -88.77 埃及 - -100 - 932 12.38 巴拿马 - - - 1,953 - 巴林 - -100 - 6,191 70.6 苏丹 - - - 2,341 84.55 乌克兰 - - - 119,668 -63.23 乌兹别克斯坦 - - - 2,908 -63.98 阿曼 - - - 498 - 印度 - - - 997 - 香港 - -100 - 11,756 -63.5 卡塔尔 - - - 140 - 土库曼斯坦 - - - 99,397 - 阿拉伯联合酋
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。