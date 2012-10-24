〔表格〕中国9月原油进出口分项数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 20,081,475 -1.8 798.2 200,381,458 6.38 原产地: 沙特阿拉伯 4,050,159 3.44 809.78 39,573,846 9.43 安哥拉 3,676,260 40.24 806.02 30,777,238 33.37 阿曼 1,979,850 7.16 749.03 13,782,879 3.4 俄罗斯联邦 1,945,966 17.09 840.45 18,234,807 29.95 伊朗 1,571,475 -24.13 770.38 15,796,226 -22.02 阿拉伯联合酋长国 1,064,622 80.62 822.4 6,232,349 16.25 哈萨克斯坦 899,717 -11.4 814.23 7,773,557 -12.67 伊拉克 814,969 -23.71 787.44 11,088,666 9.88 委内瑞拉 762,023 10.83 631.89 12,102,808 36.41 科威特 720,911 19.54 803.31 7,742,079 15.8 利比亚 685,311 - 889.75 5,742,846 167.03 刚果（布） 452,305 19.93 770.59 4,094,521 -11.01 巴西 242,785 -54.35 704.42 4,250,040 -16.36 哥伦比亚 206,575 -45.04 739.35 1,931,089 -0.05 也门共和国 195,336 -50.21 845.7 2,539,029 8.92 澳大利亚 157,073 -58.27 880.01 2,753,423 4.57 马来西亚 153,498 76.28 909.42 791,523 -44.23 阿根廷 150,429 - 811.56 923,627 270.17 加蓬 100,767 - 865.67 310,377 146.81 苏丹 82,501 -90.53 829.75 1,578,623 -83.98 越南 74,538 41.34 897.74 667,228 22.97 泰国 73,356 18.9 819.42 549,935 150.23 阿尔及利亚 12,642 - 797.27 1,801,517 31.54 蒙古 8,405 -2.95 790.8 293,295 59.53 英国 - - - 264,9971,472,206,566.67 汶莱 - -100 - 163,198 -69.35 阿塞拜疆 - -100 - 186,891 42.48 墨西哥 - -100 - 735,298 -41.64 厄瓜多尔 - - - 893,678 65.61 加拿大 - - - 531,238 4.64 巴哈马 - - - 122,959 - 乍得 - -100 - 279,872 -13.35 埃及 - -100 - 406,578 -60.83 赤道几内亚 - -100 - 930,355 -37.15 印度尼西亚 - -100 - 369,773 -34.18 卡塔尔 - -100 - 808,814 42.29 喀麦隆 - -100 - 465,164 28.07 南非 - - - 178,801 - 刚果（金） - - - 483,143 94.12 南苏丹 - - - 674,426 - 加纳 - -100 - 384,641 190.94 毛里塔尼亚 - - - 233,575 -16.28 尼日利亚 - - - 936,529 20.59 出口 原油 204,353 -37.89 861.38 1,880,978 -3.37 目的地: 日本 137,022 -21.23 837.02 972,354 -0.97 朝鲜 36,000 5.88 1,105.34 402,042 -1.26 美国 31,331 -49.94 687.58 199,194 74.82 泰国 - - - 35,624 -56.26 澳大利亚 - - - 55,262 14.79 马来西亚 - - - 113,499 - 新加坡 - - - 15,887 - 韩国 - -100 - 87,117 -72.26 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。