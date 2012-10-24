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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 14:32 BJT

〔表格〕中国9月原油进出口分项数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关公布的9月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                9月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
原油                      20,081,475         -1.8         798.2      200,381,458         6.38
 原产地:
   沙特阿拉伯              4,050,159         3.44        809.78       39,573,846         9.43
   安哥拉                  3,676,260        40.24        806.02       30,777,238        33.37
   阿曼                    1,979,850         7.16        749.03       13,782,879          3.4
   俄罗斯联邦              1,945,966        17.09        840.45       18,234,807        29.95
   伊朗                    1,571,475       -24.13        770.38       15,796,226       -22.02
   阿拉伯联合酋长国        1,064,622        80.62         822.4        6,232,349        16.25
   哈萨克斯坦                899,717        -11.4        814.23        7,773,557       -12.67
   伊拉克                    814,969       -23.71        787.44       11,088,666         9.88
   委内瑞拉                  762,023        10.83        631.89       12,102,808        36.41
   科威特                    720,911        19.54        803.31        7,742,079         15.8
   利比亚                    685,311            -        889.75        5,742,846       167.03
   刚果（布）                452,305        19.93        770.59        4,094,521       -11.01
   巴西                      242,785       -54.35        704.42        4,250,040       -16.36
   哥伦比亚                  206,575       -45.04        739.35        1,931,089        -0.05
   也门共和国                195,336       -50.21         845.7        2,539,029         8.92
   澳大利亚                  157,073       -58.27        880.01        2,753,423         4.57
   马来西亚                  153,498        76.28        909.42          791,523       -44.23
   阿根廷                    150,429            -        811.56          923,627       270.17
   加蓬                      100,767            -        865.67          310,377       146.81
   苏丹                       82,501       -90.53        829.75        1,578,623       -83.98
   越南                       74,538        41.34        897.74          667,228        22.97
   泰国                       73,356         18.9        819.42          549,935       150.23
   阿尔及利亚                 12,642            -        797.27        1,801,517        31.54
   蒙古                        8,405        -2.95         790.8          293,295        59.53
   英国                            -            -             -          264,9971,472,206,566.67
   汶莱                            -         -100             -          163,198       -69.35
   阿塞拜疆                        -         -100             -          186,891        42.48
   墨西哥                          -         -100             -          735,298       -41.64
   厄瓜多尔                        -            -             -          893,678        65.61
   加拿大                          -            -             -          531,238         4.64
   巴哈马                          -            -             -          122,959            -
   乍得                            -         -100             -          279,872       -13.35
   埃及                            -         -100             -          406,578       -60.83
   赤道几内亚                      -         -100             -          930,355       -37.15
   印度尼西亚                      -         -100             -          369,773       -34.18
   卡塔尔                          -         -100             -          808,814        42.29
   喀麦隆                          -         -100             -          465,164        28.07
   南非                            -            -             -          178,801            -
   刚果（金）                      -            -             -          483,143        94.12
   南苏丹                          -            -             -          674,426            -
   加纳                            -         -100             -          384,641       190.94
   毛里塔尼亚                      -            -             -          233,575       -16.28
   尼日利亚                        -            -             -          936,529        20.59

  
  出口
原油                         204,353       -37.89        861.38        1,880,978        -3.37
 目的地:     
   日本                      137,022       -21.23        837.02          972,354        -0.97
   朝鲜                       36,000         5.88      1,105.34          402,042        -1.26
   美国                       31,331       -49.94        687.58          199,194        74.82
   泰国                            -            -             -           35,624       -56.26
   澳大利亚                        -            -             -           55,262        14.79
   马来西亚                        -            -             -          113,499            -
   新加坡                          -            -             -           15,887            -
   韩国                            -         -100             -           87,117       -72.26


  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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