〔表格〕中国9月成品油进出口数据

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下是中国海关总署公布的9月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,420,000 24 813.07 28,970,000 -4.4 汽油 43 - 5,671.44 4,476 - 石脑油 252,125 - 953.36 2,047,520 - 航空煤油 463,809 -11.55 1,033.05 3,703,794 -7.79 其他煤油 65,270 420.06 1,215.87 474,356 -1.07 轻柴油 2,538 -98.64 979.94 735,276 -53.48 燃料油 2,399,868 41.6 690.94 19,978,019 -1.64 5-7号燃料油 2,335,660 57.25 686.44 18,357,552 2.07 液化石油气(LPG) 307,920 -15.86 937.23 2,583,735 8.12 石油焦 349,044 34.45 127.91 5,220,222 63.46 润滑油 194,762 22.47 1,379.27 1,806,559 -12.51 沥青 368,386 22.29 630.66 1,963,435 -28.8 出口 成品油 2,060,000 -7.5 839.28 17,800,000 -9.8 汽油 288,019 - 1,000.12 2,118,675 - 石脑油 - - - 192,563 - 航空煤油 532,903 17.84 996.74 5,404,495 8.17 其他煤油 0 -99.93 0 215 -99.36 轻柴油 170,227 -12.04 978.99 1,046,492 -37.95 燃料油 1,053,751 -11.27 675.84 8,862,001 -2.31 5-7号燃料油 956,641 -0.6 667.65 7,895,375 4.23 液化石油气(LPG) 114,291 32.82 901.1 983,989 8.53 石油焦 250,959 -24.83 303.27 1,781,416 -22.39 润滑油 15,321 -28.01 1,901.33 167,373 -22.07 沥青 7,569 -64.48 922.83 70,307 -60.25 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。