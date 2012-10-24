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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 14:32 BJT

〔表格〕中国9月成品油进出口数据

路透北京10月24日电---以下是中国海关总署公布的9月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                9月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
成品油                     3,420,000           24        813.07       28,970,000         -4.4
汽油                              43            -      5,671.44            4,476            -
石脑油                       252,125            -        953.36        2,047,520            -
航空煤油                     463,809       -11.55      1,033.05        3,703,794        -7.79
其他煤油                      65,270       420.06      1,215.87          474,356        -1.07
轻柴油                         2,538       -98.64        979.94          735,276       -53.48
燃料油                     2,399,868         41.6        690.94       19,978,019        -1.64
5-7号燃料油                2,335,660        57.25        686.44       18,357,552         2.07
液化石油气(LPG)              307,920       -15.86        937.23        2,583,735         8.12
石油焦                       349,044        34.45        127.91        5,220,222        63.46
润滑油                       194,762        22.47      1,379.27        1,806,559       -12.51
沥青                         368,386        22.29        630.66        1,963,435        -28.8

 出口
成品油                     2,060,000         -7.5        839.28       17,800,000         -9.8
汽油                         288,019            -      1,000.12        2,118,675            -
石脑油                             -            -             -          192,563            -
航空煤油                     532,903        17.84        996.74        5,404,495         8.17
其他煤油                           0       -99.93             0              215       -99.36
轻柴油                       170,227       -12.04        978.99        1,046,492       -37.95
燃料油                     1,053,751       -11.27        675.84        8,862,001        -2.31
5-7号燃料油                  956,641         -0.6        667.65        7,895,375         4.23
液化石油气(LPG)              114,291        32.82         901.1          983,989         8.53
石油焦                       250,959       -24.83        303.27        1,781,416       -22.39
润滑油                        15,321       -28.01      1,901.33          167,373       -22.07
沥青                           7,569       -64.48        922.83           70,307       -60.25

  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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