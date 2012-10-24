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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 14:32 BJT

〔表格〕中国9月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京10月24日电---以下为中国海关最新公布的中国9月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨):
                                9月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
精炼铜                       294,591         6.93      7,816.36        2,681,981        49.89
原铝                          40,150       270.44      2,106.22          442,550       210.31
未锻压镍(精炼镍+合金)         13,712       -30.39     16,393.94          110,972       -28.51
精炼铅                           610        11.33      2,077.15            5,823         4.97
精炼锌                        73,153       136.03      1,965.83          375,245        55.45
锌合金                        11,472         -3.5      2,197.62          101,434        -9.65
精炼锡+锡合金                  3,397       -10.25     19,951.83           23,873        102.9

 出口:
精炼铜                         8,016       210.01      7,955.11          214,789        39.85
原铝                          21,915     1,782.64      2,264.75          105,390        95.36
精炼铅                             1        -90.5         3,097            1,297       -77.47
精炼锌                            25        -99.2      1,649.76            5,820       -86.56
未锻压镍(精炼镍+合金)            887       -62.04     19,113.68           22,424       -20.68
精炼锡+锡合金                      0       -99.36             0            1,200        22.77

  浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN]  金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN]
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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