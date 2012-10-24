〔表格〕中国9月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---以下为中国海关最新公布的中国9月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（单位均为吨): 9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 294,591 6.93 7,816.36 2,681,981 49.89 原铝 40,150 270.44 2,106.22 442,550 210.31 未锻压镍(精炼镍+合金) 13,712 -30.39 16,393.94 110,972 -28.51 精炼铅 610 11.33 2,077.15 5,823 4.97 精炼锌 73,153 136.03 1,965.83 375,245 55.45 锌合金 11,472 -3.5 2,197.62 101,434 -9.65 精炼锡+锡合金 3,397 -10.25 19,951.83 23,873 102.9 出口: 精炼铜 8,016 210.01 7,955.11 214,789 39.85 原铝 21,915 1,782.64 2,264.75 105,390 95.36 精炼铅 1 -90.5 3,097 1,297 -77.47 精炼锌 25 -99.2 1,649.76 5,820 -86.56 未锻压镍(精炼镍+合金) 887 -62.04 19,113.68 22,424 -20.68 精炼锡+锡合金 0 -99.36 0 1,200 22.77 浏览各种表格请分别点选：能源[O/CHINACN] 金属[M/CHINACN] 农产品[G/CHINACN] 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。