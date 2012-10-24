〔全球金融〕金融危机给人民币国际化带来机遇,美元贬值是必然趋势--专家

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透北京10月24日电---中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立称,本轮金融危机给人民币国际化带来了机遇,美元贬值是必然趋势,中国要通过努力,逐步建立起美元、欧元、人民币三足鼎立的国际储备货币体系.
他在周三举行的经济每月谈论坛上称,美国第三轮量化宽松(QE3)势必导致美元贬值,中国应借此扩大人民币在海外流通规模,推进人民币的利率和汇率市场化.
郑新立称,中国还应推进人民币资本项目的可兑换,扩大人民币双边互换的规模,鼓励在愿意接受人民币的国家进行海外投资,用资源来偿还人民币的贷款和投资.
他强调,现在国际储备货币主要靠美元,这是难以稳定的.国际储备货币体系如果能够形成美元、欧元、人民币三足鼎立这样一个局面,并通过这种竞争的关系，迫使储备货币的发行国的政府、银行、央行对币值稳定负责.这样才有可能形成一个稳定的国际货币体系.
中国银行战略发展研究部副总经理宗良亦在会上称,经过改革后的人民币汇率弹性比较强,但是从未来的发展方向来讲还会进一步市场化.
他认为,目前来讲人民币汇率确实接近了一个均衡的水平,未来人民币汇率的趋势应当说只可能保持一个基本稳定、有所升值、双向波动的大致趋势.
"人民币汇率不光是一个经济问题、金融问题,还和政治因素有关联.总体来讲,未来会很小幅度的变动."宗良称.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。