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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 13:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上看1.0339

0447GMT * 标普股指期货涨幅扩大至0.55%,亚洲时段走势强劲 * 中国汇丰PMI改善推动亚洲股市反弹 * 日内高位在1.0318,上看本周高位1.0339 * 稍早所及低点1.0260是首道支撑 * 技术图表多空信号交杂,让1.0150-1.0400区间受到削弱 * 技术图表(link.reuters.com/haq53t).(完) --编译 程琳;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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