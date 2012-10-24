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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 13:24 BJT

〔欧股业绩〕思爱普上调2012年软件及软件相关服务营收增长率的预估

路透慕尼黑10月24日电---德国思爱普(SAP)(SAPG.DE)周三公布,

* 第三季总营收为39.5亿欧元,调查预估为38.9亿欧元

* 第三季软件及软件相关服务营收为31.9亿欧元,调查预估为31.1亿欧元

* 第三季非国际财务报告准则(IFRS)的营业利润为12.4亿欧元,调查预估为12.3亿欧元

* 第三季净利为6.18亿欧元,调查预估为7.22亿欧元

* 维持2012年营业利润50.5亿至53.5亿欧元的预估,调查预估为53.1亿欧元

* 思爱普(SAP)上调2012年软件及软件相关服务营收增长率的预估至10.5%-12.5%,调查预估为14%.(完)

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