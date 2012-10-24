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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元/美元将延续涨势

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* 澳元/美元报1.0310,升0.42%;澳元/新西兰元报1.2693,上涨0.38%;欧元/澳元报1.25905,下滑0.35%

* 盘初交易料将消化中国10月采购经理人指数(PMI)升至三个月高位的消息

* 受中国PMI数据亮丽和澳洲第三季消费者物价指数(CPI)高企影响,市场对澳洲央行大举放松政策的预期降温

* 多家亚洲央行买盘和停止单令欧元/美元在1.2950上方获稳固支撑

* 浏览欧洲市场开盘报导,请点击:(link.reuters.com/xaq53t).(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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