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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:15 BJT

〔国际油市〕布兰特原油受中国数据推动升逾109美元,但涨幅受限

路透新加坡10月24日电---布兰特原油期货周三攀升逾1美元至每桶109美元上方,扭转此前六个交易日的跌势,之前公布的中国经济数据暗示,作为全球第二大石油消费国的中国经济正在稳步复苏.

汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI显示,中国经济成长在放缓至三年来最慢水平后正在缓步加快,新订单和产出分项指数均处于数月高位.[ID:nSB2062957]

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