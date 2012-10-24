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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 14:34 BJT

〔欧洲金融〕国际贷款人尚未就给予希腊更多时间做出决定--ECB执委

路透柏林10月24日电---欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森称:

* 给予希腊更多时间来实现其财政目标将需要更多资金

* 三方国际贷款人还没有做出最终决定,但已经取得进展.(完)

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