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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:21 BJT

〔日本股市〕日经指数下跌结束七连涨,受美国企业获利不佳打压

路透东京10月24日电---日本股市日经指数周三结束七连涨,美国企业获利不佳导致投资者对出口股进行获利了结,不过好于预期的中国制造业数据帮助抑制跌幅.

日经指数.N225下跌0.7%,收报8,954.30点,收盘跌破九千点大关.此前三个交易日,均收在该水准之上.

日本东证股价指数(TOPIX).TOPX下跌0.8%,收报743.27点.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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