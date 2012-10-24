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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 14:22 BJT

〔欧元债市〕德债下滑,稍后将进行10年期德国公债标售

路透伦敦10月24日电---德国公债周三开盘下滑,稍后将进行德国10年期公债的标售,且今日中国数据暗示经济成长复苏,料将令股市获得提振.

不过,金融市场似乎仍保持谨慎,因投资者对于欧元区二线国家的信心在周二恶化,之前穆迪下调西班牙五个地区的信用评级.

信心的变化料将在周三德国发债时提升投资者对避险德国公债的需求.

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