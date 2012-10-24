〔欧元债市〕德债下滑,稍后将进行10年期德国公债标售

标题新闻：意大利2月消费者调和物价指数(HICP)较前月上升0.2%，较上年同期上升1.6%
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路透伦敦10月24日电---德国公债周三开盘下滑,稍后将进行德国10年期公债的标售,且今日中国数据暗示经济成长复苏,料将令股市获得提振.
不过,金融市场似乎仍保持谨慎,因投资者对于欧元区二线国家的信心在周二恶化,之前穆迪下调西班牙五个地区的信用评级.
信心的变化料将在周三德国发债时提升投资者对避险德国公债的需求.
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路透2月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的合景泰富地产控股有限公司已经启动26.5亿港元等值（3.42亿美元）四年期可转让定期贷款，进入有限银团组建阶段。
* 美元持稳，等待特朗普国会讲话 * 受到预期公布税改计划更多详情支撑 * 达拉斯联储总裁柯普朗指出升息宜早不宜迟，未对3月是否升息置评 * 欧洲政治担忧仍居高不下 路透伦敦2月28日 - 日圆是周二全球主要发达国家货币中唯一出现大幅波动的货币，兑美元和欧元上涨约0.33%，因投资者在美国总统特朗普国会讲话之前寻求避险。 有迹象表明，特朗普将利用此次讲话透露针对中产阶级减税计划、以及使美国企业更具全球竞争力的一些要点。这帮助美元在周一纽约时段扳回跌幅。 此外，又有一位美联储官员表示利率将“很快”上升，市场因而再度憧憬美国经济将恢复景气，刺激了短期美国市场利率在隔夜交易中上涨。 但在欧洲政局令市场紧张不安之际，特朗普讲话的细节及其推动立法的能力愈发让市场感到担忧。 过去一个月，这不断促使投资者追捧日圆和美债、德债等资产避险。 “有一大堆事情有待讨论，目前市场在为这些问题寻求更明朗的线索，”纽约梅隆银行驻伦敦全球市场研究部主管Simon Derrick表示。