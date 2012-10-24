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债券 | 2012年 10月 24日 星期三 15:10 BJT

〔标题新闻〕意大利经济改革需要两到三年时间才能见到成效--EFSF执行长雷格林

* 欧洲金融稳定机构(EFSF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LO1EJ]

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