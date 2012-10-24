版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 14:46 BJT

〔标题新闻〕PSA标致雪铁龙第三季营收下滑3.9%,拟为汽车贷款部门寻求115亿欧元再融资

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP6E7K9081]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐