〔全球贸易〕法国将仔细检视欧盟与日本的谈判,以保护本国汽车业

路透巴黎10月23日电---法国两位部长周二表示,该国决心在欧盟与日本的贸易谈判中保护处境不佳的本国汽车业.此前,法国未能获准对韩系进口车进行特别审查.

法国政府希望确保与日本的贸易协定,不会像与韩国的自由贸易协定(FTA)那样引发新一轮汽车进口.

欧盟执委会周一拒绝了法国所提正式监督韩系进口车的要求.若此提议获批,可能导致韩系进口车被重复征收关税.

"政府将确保在欧盟与主要工业化国家即将达成的贸易协定中,保护本国产业的利益,"法国工业部长蒙特布尔和贸易部长Nicole Bricq发表联合声明称.

"就此而言,有关各方未来几天将就启动与日本的自由贸易协定谈判所需条件进行磋商,"两位部长称.

欧盟正努力推动与日本和美国的自由贸易协定.但相关进程受到法国和意大利的阻挠,因这两国担心与日本的贸易协定将使本国汽车产业遭受到丰田汽车(7203.T)等竞争对手的威胁.(完)