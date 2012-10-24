〔全球贸易〕法国将仔细检视欧盟与日本的谈判,以保护本国汽车业

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透巴黎10月23日电---法国两位部长周二表示,该国决心在欧盟与日本的贸易谈判中保护处境不佳的本国汽车业.此前,法国未能获准对韩系进口车进行特别审查.
法国政府希望确保与日本的贸易协定,不会像与韩国的自由贸易协定(FTA)那样引发新一轮汽车进口.
欧盟执委会周一拒绝了法国所提正式监督韩系进口车的要求.若此提议获批,可能导致韩系进口车被重复征收关税.
"政府将确保在欧盟与主要工业化国家即将达成的贸易协定中,保护本国产业的利益,"法国工业部长蒙特布尔和贸易部长Nicole Bricq发表联合声明称.
"就此而言,有关各方未来几天将就启动与日本的自由贸易协定谈判所需条件进行磋商,"两位部长称.
欧盟正努力推动与日本和美国的自由贸易协定.但相关进程受到法国和意大利的阻挠,因这两国担心与日本的贸易协定将使本国汽车产业遭受到丰田汽车(7203.T)等竞争对手的威胁.(完)
--编译 许娜;审校 李婷仪/郑茵
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路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。