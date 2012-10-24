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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 14:57 BJT

〔全球金市〕现货金回吐稍早涨幅,持于近七周低点附近

路透新加坡10月24日电---金价周三回吐涨幅,此前逢低买盘减弱,且对于全球经济的担忧重燃,不过印度的节日需求可能帮助支撑金价.

中国制造业数据正面起初提振金价,但金价在未能突破心理关口1,800美元,导致投资者转向美元后,料将在10月录得五个月来首次月度下跌.

现货金XAU=触及约每盎司1,714美元的高点,至0617GMT回落至1,708.20美元,距离昨日约1,703美元的低点不远,后者亦是9月7日以来最弱水准.

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