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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 15:21 BJT

〔全球农业〕乌克兰农业部长确认从11月15日起实施小麦出口禁令

路透基辅10月24日电---乌克兰农业部长周三确认,该国将自11月15日起实施小麦出口禁令.

天气不利已造成乌克兰今年小麦收成减少三分之一.农业部长此前已表示,若高出口有推高国内食品价格的威胁,则将实施限制.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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