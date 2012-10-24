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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 15:01 BJT

〔日本金融〕住友生命保险拟在10月至明年3月期间增购日圆债券

路透东京10月24日电---日本住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance)一位高层周三称,该公司将在截止明年3月的六个月内增加日圆债券持仓,而对外国债券采取更谨慎的立场.

该高层表示,住友生命保险在4-9月期间增持了外国债券,但对他们进行了全额外汇对冲.住友生命是日本第四大寿险公司.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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