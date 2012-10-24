〔中国股市〕沪综指收盘微升,市场信心不足令大盘上下两难

香港个股：中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透上海10月24日电---中国股市沪综指周三收盘微升.分析师指出,尽管维稳预期令大盘下档支撑较强,但基本面并无实质性变化,个股行情散乱,投资者对后市信心不足,大盘上攻乏力,今日股指继续窄幅整理.
沪综指.SSEC收报2,115.990点,涨1.543点,或0.07%,上海A股今日成交497亿元人民币,上日为539亿元.
"大盘就是这样,一下子拉根中阳线后就休息几天,"华泰证券分析师周林指出,维稳行情仍在持续,但反弹力度并不如此前想象的那么强,而且盘中缺乏持续上攻的板块,难以带动人气,使得市场总体信心不足,成交量持续低迷.
沪深300指数.CSI300收跌0.19%,报2,307.779点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,324.2点,跌0.2%,成交量为441,086手(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以
路透香港2月28日 - 香港铁路营运商--港铁公司周二宣布，黄竹坑站第一期物业发展项目的合约，由路劲基建与平安保险旗下平安不动产资本有限公司合组财团投得。