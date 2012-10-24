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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 15:22 BJT

〔日本债市〕指标日债小涨,但超长期券种受财政忧虑拖累表现落后

* 超长期日债表现落后,30年期日债收益率升1个基点

* 较短天期券种受日本央行放松政策预期的支撑

路透东京10月24日电---指标日本公债周三小涨,因美国公司业绩令人失望打击投资者的风险偏好;超长期券种表现落后,受累于投资者对日本财政状况的担忧.

杜邦(DuPont)(DD.N)和联合技术(United Technologies)(UTX.N)周二公布季度业绩逊于预期,引发市场对全球经济放缓拖累业绩表现的担忧.日本股市日经指数.N225周三下跌0.7%,终止连续七日涨势,为债市提供支撑.

"日债期货反弹源于美国和日本股市下滑,对日本央行放松货币政策的预期也提供支撑,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益策略师Naomi Muguruma说.

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