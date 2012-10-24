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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 15:18 BJT

〔日本股市〕日经指数下跌结束七连涨,受美国企业获利不佳打压(更新版)

(新增细节)

* 投资者视美国企业获利不佳为获利了结机会

* 夏普股价上涨,有报导称开始售卖与鸿海研发的智能手机

路透东京10月24日电---日本股市日经指数周三结束七连涨,美国企业获利不佳导致投资者对出口股进行获利了结,不过好于预期的中国制造业数据帮助抑制跌幅.

夏普(6753.T)逆势收高.此前日本经济新闻报导称,该公司已经开始在中国出售与台湾鸿海(2317.TW)共同研发的智能手机.夏普股价收高6.4%.

日经指数.N225下跌0.7%,收报8,954.30点,收盘跌破九千点大关.七连涨是日经指数2011年7月以来最长连涨纪录.

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