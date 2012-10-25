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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 09:21 BJT

〔中国公开市场〕今日进行2,250亿元逆回购,本周净回笼700亿--业内人士

路透北京10月25日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额2,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,400亿元,14天期850亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼700亿元.

周二公开市场进行的490亿元七天期逆回购操作,中标利率继续持平于3.35%;同时进行的420亿元28天期品种,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2062441][CN/MMTCN]

上周中国公开市场转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.[ID:nSB2055899]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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