版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 15:25 BJT

〔日股业绩〕任天堂上半年度亏损减半,但仍下修全年度获利预估

路透东京10月24日电---日本任天堂7974.OS周三表示,会计年度上半年营业亏损较上年同期减半,但其电玩游戏机销售逐渐减少,仍拖累其业绩表现.

任天堂在9月30日止的六个月中营业亏损292亿日圆(3.66亿美元),上年同期为亏损573亿日圆.

对于全年财测,任天堂下修其营业利润预估至200亿日圆,7月时预估为350亿日圆.21位分析师的预估为获利270亿日圆.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐