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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 15:34 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币多数下挫,但受中国PMI数据良好支撑缩减跌幅

路透新加坡10月24日电---新兴亚洲货币周三多数走低,因欠佳的企业财报和西班牙举债成本增加促使投资者减持风险资产,不过中国公布令人鼓舞的制造业报告后,亚币收复了大部分失地.

由于银行间投机客增持美元,马币(林吉特)兑美元MYR=MY试图跌破一个技术支撑位,菲律宾披索兑美元PHP=PDSP亦走低.

此后,这两个货币及韩元KRW=KFTC等其它亚币均脱离日低,因汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据为49.1,创三个月新高.[ID:nSB2062957]

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