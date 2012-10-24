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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 15:41 BJT

〔韩国汇市〕中国PMI数据助韩元扳回跌幅收盘近持平,韩债持稳

路透首尔10月24日电---韩元兑美元KRW=周三收盘近持平,此前中国公布的经济数据缓解了围绕全球经济状况的疑虑,帮助韩元扳回一些跌幅.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收盘报1,103.6,略低于周二收盘价1,103.1.

盘初时韩元微跌,因国内外企业财报不佳打压投资者的风险偏好,导致韩股开盘下滑.

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